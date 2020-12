Škoda ahoj! je zapomenutou předzvěstí Citigo. Studii nechyběly chytré nápady

Výhradně městský model se z nabídky Škody už v podstatě vytratil. Co u české značky započalo Citigo, to nakonec uzavřela jeho elektrická verze Citigoe iV, které již nadobro skončil prodej a mezi showroomy se nachází pouhá hrstka skladových a předváděcích vozů. Podle šéfa škodovky se o nástupci Citigo přemýšlí, samotnou myšlenku menšího modelu pod Fabií však ukázala Škoda ještě dříve – a to ve formě konceptu, na který se už docela zapomnělo.

Ostatně, studii Škoda ahoj! z roku 2002 taky nedoprovázela sláva jako v dnešní době, když Mladá Boleslav předvede další ze svých konceptů řady Vision. Několik málo fotek v tehdejším tisku, pár ilustrací a hlavně nejasné informace o tom, zda by Škoda mohla něco takového vůbec nasadit do produkce, to bylo pro ahoj! všechno.

I samotný název konceptu však mohl vzbudit jistý rozruch. České „ahoj!“ – s vykřičníkem jako pevnou součástí jména a malým počátečním písmenem. Inspiraci v této grafické úpravě u pozdějšího Volkswagenu up! (sourozence Citigo) nelze přehlédnout. Mladí zákazníci byli v obou případech jasnou (potenciální) cílovou skupinou.

Nápadů a možných směřování bylo ale více. Prvotní zmenšený žlutý model i následný modrý koncept v reálně velikosti tedy zobrazovaly civilní variantu třídveřové karoserie (na pravé straně) i zároveň užitkovou (na levé), kde chybělo boční okno vzadu. Uvažovalo se také nad verzí do lehčího terénu, něco ve stylu dnešních skautů s lehce zvýšeným podvozkem a ochrannými plasty.

„Škoda ahoj! se k nám perfektně hodí. Je to moderní interpretace Fiatu Panda nebo Renaultu 4 především pro mladé lidi. Dá se použít jako nákupní taška na kolečkách, rodinný kočár nebo terénní auto, které snese nějaký ten hrbol či ránu,“ popisoval studii tehdejší šéf designu Škody Auto Thomas Ingenlath, který si o rok později přidal do portfolia i koncept Roomsteru.

Základem ahoj! byla platforma první generace Fabie. S nápadem nesouvislé boční linie prosklení si Ingenlath nicméně pohrával již tady, aby se později odvázal právě na konceptu Roomster. Jinak si ale prcek do města držel jednoduché tvary malé zaoblené krabičky. Nápady, které se později mohly promítnout i do Roomsteru, lze lépe vidět na ilustracích z tehdejšího vývoje Škody.

Slogan Simply Clever začala Škoda používat později v roce 2003. Právě ilustrace doprovázející studii ahoj! ale již tenkrát ukazovaly řadu chytrých nápadů – třeba otočné střešní ližiny pro konfiguraci napříč nebo podélně, nahoru výklopná boční okna či stahovací střechu zadní části vozu pro uložení delšího/vyššího nákladu. Pro kabinu se objevil nápad s palubní deskou, v níž byly otvory pro umístění speciálně tvarovaných batohů a na krajích zase nechyběly praktické držáky deštníků (viz galerie).

K možnému pohonnému ústrojí se Škoda nevyjadřovala. Lze ale předpokládat, že myšlenka čistě elektrického pohonu ještě nebyla s ohledem na dostupnost takového auta vůbec na místě. Malý spalovací motor, manuální převodovka a pohon předních kol, techniku mohla klidně zajistit nejlevnější verze Fabie.

Protichůdné názory na ahoj! se nakonec objevily v samotném vedení mladoboleslavské automobilky. Zatímco šéf technického vývoje Wilfried Bockelmann se údajně snažil nový model obhájit přímo na vyšších místech koncernu VW a šéfdesignér Thomas Ingenlath viděl v konceptu silný doplněk modelového portfolia značky, šéf Škody Vratislav Kulhánek jednoduše nespatřil v dalším modelu přínos a projekt označoval za pouhé cvičení. A u něj také zůstalo.

Dobový marketing byl nicméně vychytaný a připravený: „Ahoj! nebyl stvořen k účelu reprezentovat pomíjivé módní trendy nebo společenské postavení majitele. Potenciální zákazník vidí v tomto voze ideálního společníka, z nějž vyzařuje smysl pro zábavu a současně i praktičnost. Oceňuje také jeho originální image.“

„Nevelký vůz nabízí překvapivý prostor. Kola jsou umístěna až v rozích karoserie a přední osa je umístěna co nejvíc vpředu. Prostor pro nohy na předních místech je proto vskutku luxusní. Snížená linie bočních oken umožňuje lepší výhled z vozu také dětem. Vzpřímenější posed a vyšší kabinu ocení i starší lidé. Střešní lišty lze pootočením změnit z podélných na příčné. Ahoj! je prostě společník pro každou práci i legraci,“ stálo v tiskových materiálech Škody.