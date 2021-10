Škoda 200 RS se vrátila v nové podobě. Její tvary vytvořil designér Octavie WRC

Škoda Auto uvádí další dílo ze série Ikony v novém kabátě, ve které se vždy některý z designéru vrátí do minulosti, vyzobne zajímavý model a vytvoří digitální představu, jak by takové auto vypadalo dnes. Tentokrát se pera chopil designér Daniel Petr, jehož specializací jsou mimo jiné sportovní deriváty a také design vozů pro Škoda Motorsport.

„Pro Škoda Motorsport jsem pracoval už na designu modelu Octavia WRC,“ vzpomíná Daniel Petr na své začátky s designem závodních vozů Škoda. Motorsportu zůstal věrný i při této reinkarnaci ikony. Rozhodl se oživit model 200 RS. Tento krásný závodní speciál měl kdysi bohužel smůlu.

Než ho totiž stihli experti během sezon 1974 a 1975 vyladit, přišla změna pravidel. Základy vozu tak posloužily ke stavbě nového speciálu, který už zaslouženou slávu získal, model 130 RS. Více o jeho historii se dočtete zde, ale zpět k moderní reinkarnaci. „Snažil jsem se zachovat červeno-bílou grafiku, která je pro 200 RS typická. Tehdy to byly tovární barvy. Do nové podoby jsem přenesl i některé detaily, nicméně jsem nechtěl, aby auto na první pohled vypadalo jako originál,“ říká Daniel.

Při navrhování se designér držel ještě při zemi. Snažil se totiž držet zásad, které by umožnily takové auto v závodech skutečně použít. „Najít u závodních speciálů kompromis mezi funkčností a krásným designem je vždy výzva. Já jsem tím ale po letech tak nasáklý, že jsem se snažil toho docílit i u vozu čistě z mé fantazie,“ podotýká.

K tomuto projektu přistoupil Daniel jako ke každému jinému. „Vždy nejdřív vezmu tužku, kus papíru a chvíli si kreslím. Tady jsem dal ve volné chvíli asi 10 minut skicování základních proporcí a typických tvarů, hledal jsem to, co by auto mělo mít,“ dodal. Celkem dělal auto ve volných chvílích tři týdny.