Široké boky a další koně navíc: Novitec předvádí Ferrari 296 GTS v úpravě N-Largo

Německý Novitec pokračuje ve svém programu úprav pro Ferrari 296 a po bodykitu N-Largo pro berlinettu GTB nyní uvádí toto podstatné rozšíření boků i pro otevřený spider GTS. Recept tedy zůstává stejný, a to rovněž po stránce navýšení systémového výkonu hybridního ústrojí. To však neznamená, že by výsledná specifikace upraveného Ferrari nebyla opět vskutku působivá.

Kompletně karbonový bodykit navržený v aerodynamickém tunelu rozšiřuje 296 GTS o celých 12 cm vůči standardnímu vozu – celkově má N-Largo na šířku 208 cm. Kapota je na přání dodávána s odhalenou strukturou uhlíkových vláken, a přestože se GTS na fotkách předvádí pouze s „ducktail“ spoilerem vzadu, dodatečné pevné křídlo jako na kupé GTB zůstává volitelnou položkou.

Další položkou celkové přestavby Novitecu je o 35 mm nižší podvozek s novými pružinami v kombinaci s továrními tlumiči. Kompatibilní je rovněž se systémem přizvednutí přední nápravy, který majitelům určitě přijde vhod. Jinak dostalo N-Largo také nová kovaná kola NF11 NL (21palcová vpředu, 22palcová vzadu), jež si úpravce nechává vyrábět u renomované americké značky Vossen.

Nakonec tedy nemohl Novitec nechat bez zásahu ani hybridní ústrojí 296 GTS. Ladění nicméně provedl pouze u spalovací části, tedy twin-turbo třílitrového V6. Díky optimalizovanému sání turbodmychadel a novému katalyzátoru v rámci vlastního výfukového systému přidává vozu dalších 38 koní (28 kW), čímž posunuje systémový výkon na maximum 868 koní (638 kW). Zmíněný výfuk nabízí firma ve variantách z nerezu či Inconelu. K mání je specifikace s aktivními klapkami, zatímco u Inconelu lze volit i pozlacení.

O Ferrari 296 GTS N-Largo mluví Novitec jako o limitované edici, konkrétní počet přestaveb však nezmiňuje. Výhradně pro vážné zájemce si pak nechává i informaci o ceně kompletního balíku úprav.