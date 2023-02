Toto mělo být nejbezpečnější auto světa. Předběhlo dobu, kvůli ceně skončilo zapomenuté. Dočká se renovace!

Motorismus je během celé své historie přehlídkou mnoha slepých uliček. Snaha amerického vizionáře zachraňovat životy se nesetkala s úspěchem.

I když byl automobilový průmysl v 50. letech minulého století slušně rozvinutým odvětvím, primárně se soustředil na jiné věci, než bezpečnost. Právě tu si zvolil za cíl inženýr a vynálezce Walter C. Jerome, absolvent bostonské Northeastern University College of Engineering. Příprava vozidla mu trvala deset let, během nichž tvořil plány a auto stavěl se svými studenty z Worcesterské chlapecké obchodní školy. Jako základ použil vůz Hudson z roku 1948, který se během přestavby změnil k nepoznání.

Výsledkem byl automobil vpravdě obskurního vzhledu. Jako první vás na něm jistě zaujme, že je rozdělen na dva segmenty. V předním se nacházel motor a světlomety, které se při zatáčení vždy nasměrovaly směrem do zatáčky. Zadní sekce byla určena řidiči a posádce. V případě nehody měl kloub mezi sekcemi absorbovat sílu nárazu a ochránit tak osoby uvnitř.

Zadní kabina měla polstrovaný prostor pro cestující, řidič seděl před nimi uprostřed ve zvýšené věži, která zaručovala dokonalý rozhled bez slepých úhlů. Na střeše věže se nacházela přídavná světla – ta měla opět zvyšovat bezpečnost. Asi nejzajímavějším prvkem kabiny řidiče bylo válcovité sklo o průměru zhruba 1,2 metru, které se neustále otáčelo a bylo nepřetržitě čištěno stěrači.

K dalším užitečným (a nadčasovým) bezpečnostním prvkům patřily pryžové nárazníky vyplněné vzduchem, dozadu posuvné dveře kabiny, které se při nárazu neměly oddělit od vozu, a také bezpečnostní pásy. Název Sir Vival byl slovní hříčkou – zněl jako výraz „survival,“ tedy přežití. Jerome prototyp dokončil v roce 1958, vystavoval jej na řadě významných automobilových přehlídek a dostalo se mu nemalé pozornosti v médiích. Založil společnost, která měla vůz vyrábět a také pro něj sehnat financování, plánoval stavbu 10 až 12 kusů ročně.

Problémem byla ale cena, která dvojnásobně přesahovala tehdejší americká auta luxusnějšího segmentu. Sir Vival se naposledy ukázal ve funkčním stavu na světové výstavě v roce 1964. Jerome zemřel počátkem 70. let, vůz poté vlastnila rodina Moorů, jejíž prodejna poskytla původní Hudson, z něhož bylo auto postaveno.

V polovině roku 2022 jej ale potkalo štěstí – koupilo ho automobilové muzeum Lane, které plánuje jeho renovaci. Za nějakou dobu se tedy můžeme těšit, že sen jednoho nadšence se zálibou v bezpečnosti ožije v plné parádě.