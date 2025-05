Silniční Top Gun se ukazuje v posledním traileru. Příznivci F1 už netrpělivě vyčkávají na konec června

Z kinosálů, kde se promítala dvojka Top Gunu s podtitulem Maverick, se odcházelo s vřískajícím nadšením. Mnozí zvedali ruce nad hlavu a prohlašovali: This is cinema. Všichni tak netrpělivě očekávali, co tahle partička tvůrců uvaří jako další a k radosti snad všech milovníků motorsportu se z toho vyklubal film z prostředí formule 1.

Někteří měli z filmu obavy, že to bude jen reklama na samotnou F1, protože právě organizace stojící za formulovými závody byla blízkým parnterem při natáčení filmu a pustila filmaře tam, kam by se nemělo chodit jen tak, natož s kamerou. Nicméně premisa filmu a sada trailerů, ke kterým se nyní připojil i finální, slibuje skutečnou sportovní jízdu ve stylu opěvovaných Rivalů.

Film bude o rivalitě závodníků ve fiktivním týmu Apex GP. Starého pardála, který se do F1 vrací v pozdním věku, si zahraje Brad Pitt. Do sedla nejrychlejšího auta světa se jeho postava Sonny Hayes vrátí po třiceti letech a má za úkol stát se spásou skomírajícího týmu, který vede Ruben Cervantes hraný Javierem Bardenem. Na trati mu bude sekundovat hladový nováček Joshua Pearce, kterého hraje Damson Idris.

Film využívá kulisy skutečných závodů formule 1 včetně hostování slavných závodníků a týmových manažerů. Všichni zmínění už tak trochu mají zkušenosti s hraním díky netflixovské show Drive to Survive, takže by nemuseli být jen panáky na pozadí, ale i něco odehrát. K tomu navíc nebude docházet jen v Paddocku, ale i na trati, kdy si někteří jezdci F1 střihli s Pittem pár fiktivních závodů.

Poslední trailer odhaluje další záběry, některé z nich mají jasný režisérský podpis Josepha Kosinskiho a připomínají právě opěvovaný Top Gun. Sportovní drama F1 zamíří do kin 26. června a slibuje adrenalinem našlapanou jízdu s perfektně vypiplanými záběry, za nimiž se bude odehrávat drama vysloužilého závodníka a hladového nováčka v cirkusu F1.

Zdroj: F1, Warner Bros | Zdroj videa: Youtube - F1