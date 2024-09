Silnice Transfagaraš dnes slaví 50 let! Porsche se to náramně hodilo, mrkněte na skvělou galerii

Oslavy 50 let Porsche Turbo se přesunuly do Rumunska. Není to náhoda, právě zde totiž sídlí dle mnohých nejlepší silnice světa. Je to samozřejmě Transfăgărășan (počeštěle Transfagaraš), součást státní silnice DN7C, která je dlouhá 169 kilometrů a spojuje města Sibiu a Pitesti. Silnice byla slavnostně otevřena 20. září roku 1974, což se Porsche náramně hodí ke spojení výročí a vyrazit právě tam.

Z akce nám Porsche poslalo pěkný fotoreport. Na místě bylo první Turbo 911, generace 930, kterému se říkalo Widowmaker, a to kvůli na tu dobu nezvykle vysokému výkonu, agresivním jízdním vlastnostem a potřebě mít za volantem zkušeného šoféra. No fotkách také vidíme opěvovanou generaci 964, která je ve verzi Turbo s pouhými 1500 vyrobenými kusy velmi vzácná.

Ještě vzácnější je ale 993 Turbo S, které se dalo koupit pouze přes Porsche Exclusiv a prodalo se jich jen 435. Díky tomu jde o jedno z nejvzácnějších silničních Porsche vůbec. Automobilka oslavila padesátiny svého přeplňování nejen tímto eventem, ale třeba také speciální edicí současné 992 Turbo S, kterou můžete koupit i v Česku za 7.005.143 Kč.

K výročí vyšel také krátký film, po kterém budete určitě otevírat inzertní servery a po nějakém tom turbu pátrat. Úplně první Porsche 911 Turbo dostala darem sestra Ferryho Porsche Louise Piëchová. Vůz byl představen na pařížském autosalonu roku 1973 jako prototyp a o rok později už byla hotová produkční verze.