Šílenější pohřební vozy jste zřejmě neviděli. Úpravce používá netradiční dárce, klidně i malinký Peugeot 208!

Carrozados Rosano přestavuje na pohřební vozy zajímavé modely různých značek. V nabídce najdeme dodávky, kombíky, sedany i malé hatchbacky.

Říká se, že poslední cesta je vždy kombíkem, ale už to nějakou dobu není pravda. Společnost Carrozados Rosano z argentinského města Córdoba vyrábí pohřební vozy, limuzíny a sanitky z mnoha zajímavých modelů. Když na stránkách zabrouzdáte podrobněji, najdete tam i starší generaci Peugeotu 208. Výjimkou nejsou ani hatchbacky jako BMW řady 1 nebo Ford Focus. Hlavní motivací je nízká pořizovací cena dárcovského vozu. Myšlenka očividně dává smysl i dnes, jelikož základem nejnovějšího projektu se stala právě současná generace 208.

Nezvyklá kreace vychází ze základního modelu, což je patrné podle zaslepených tygřích zubů vpředu a halogenového osvětlení. Příď je jinak sériová, ale směrem vzad už je vše jinak. Rozvor platformy CMP je výrazně prodloužený, přičemž na bočních panelech je zachován originální horizontální prolis.

Pro vytvoření prostoru schopného pojmout jakoukoliv rakev má vůz zvýšenou střechu a zadní prosklená část využívá plnou šíři karoserie. Pochopitelně zmizely zadní dveře a na zakázku vyrobené víko kopíruje zvětšený přístup do pokoje poslední cesty. Ten je čalouněný luxusní kůží Nappa. Podlaha a bočnice jsou vyrobené z nerezu a příjemnou atmosféru navozuje LED osvětlení.

Vzhledem k tomu, že pohřební vůz slouží k citlivé jízdě, nebo má držet krok s průvodem, není výkonný motor potřeba. Základní 208 je na místním trhu vybavená atmosférickým tříválcem o výkonu 61 kW a točivém momentu 118 Nm.

Není to poprvé, co se Carrozados Rosano pustila do modelu francouzské značky. Kromě výše zmíněné starší 208 si oblíbila i větší 308. Pro poslední cestu si ji můžete vybrat v uzavřené i otevřené verzi. Do galerie jsme vám přidali ještě další porci nezvyklých modelů uzpůsobených pro cestu na onen svět.