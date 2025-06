Sigma se loučí. Výkonem nikdy neohromila, ale v Caterhamu je to vážně jedno

Spojení pružného motoru a lehkosti udělalo z Caterhamu vynikající sportovní náčiní, které už desítky let nabízí neředěné zážitky za volantem. Nyní spěje jedna éra ke konci.

Výrobce lehkých sportovních vozů Caterham používá od roku 1973 zážehový motor o objemu 1,6 litru od značky Ford. Od roku 2007 je to tento motor s označením Sigma, který se prokázal jako velmi spolehlivý a stal se velmi populární volbou. Jeho výkon samozřejmě není kdovíjaký a i kdo extrémně lehkého auta si tak postupem času našly cestu větší motory pro uspokojení náročnějších klientů, ale základní Sigma stále zůstávala.

Jenže všechno jednou končí a 18 let dlouhé spojenectví Sigmy a Caterhamu je u konce. Na oslavu úspěšné éry postaví britský výrobce sporťáků omezený počet edice Seven 310 Encore. Přihlásit se může 25 zájemců a bude je to stát 39.995 liber, což je při současném kurzu 1.168.635 Kč.

Výkon motoru je 152 koní při 7000 otáčkách za minutu. Dnes tím asi nikoho neohromíte, však 150 koní má i Škoda Fabia s motorem 1.5 TSI, jenže díky velmi nízké hmotnosti má Caterham 281 koní na tunu, což je víc než má třeba Audi RS 3. Nelze se tak divit, že Caterham vystřelí z 0 na 96 km/h za 4,9 sekundy a jede 205 km/h.

Barevná paleta odstínů karoserie vypadá jako obsah pytlíku bonbonů, na výběr je ze šesti sytých a výrazných barev. Názvy odstínů jsou inspirované pop rockovými kapelami, takže si budete vybírat z Blue Monday, Goodbye Yellow Brick Road, Green Light, Orange Crush, Back in Black nebo White Noise.

Výbava je mixem základu a prvků z vyšších tříd, takže tu je nasávač vzduchu na kapotě z modelu 620, přední maska Cup nebo karbonové křidélka v přední části vozu. Kola mají rozměr 13 palců a obouvají pneumatiky Toyo R888R. Uvnitř najdete čalounění černou kůží s šedým prošíváním, karbonovou palubní desku, pro tuto výbavu specifické budíky, čtyřbodové bezpečností pásy nebo volant MOMO.

Zdroj: Caterham | Zdroj videa: Caterham