Sexy holky i tátové od rodiny aneb Jak Toyota vytvořila svatý grál automobilové reklamy

Toto jsou naši osobní favorité na nejlepší reklamu všech dob. I zdánlivě nudné auto se proměnilo ve stylový doplněk jen díky šikovným kompozicím.

Automobilová reklama zažila v osmdesátých letech velmi plodné období. Plakáty byly plné mužných sloganů, vtipných hlášek či slovních hříček, objevovaly se výbuchy, grafické efekty a řada automobilek se také spoléhala na co nejlepší ztvárnění svých sportovních modelů. Však kdo by si nepamatoval slogan na Volvo Turbo: „Fall in love in 9 seconds flat“.

Japonské automobilky tvořily podle toho, na jakém trhu vůz zrovna nabízely. Na tom domácím se ale často setkáte se stylem z šedesátých let, tedy samé sluníčko, usměvaví lidé a dobrá nálada. Ve stejném duchu se nesly i reklamy na malé užitkové vozy a malá MPV řady LiteAce a TownAce od Toyoty.

Tahle malá autíčka s motorem vpředu a pohonem zadních či všech kol se prodávají od roku 1970 a jednu dobu existovaly i jako Mazda Bongo či Daihatsu Delta. A právě propagační materiály na tyto vozy jsou velmi povedené. Za vrchol považuji vynikající sérii fotografií japonské specifikace pro druhou generaci M20 (1979 až 1986).

Ačkoliv na fotkách nejsou Asiaté, jsou to materiály pro jejich trh. Samotný nápad, kompozice fotografií a množství detailů dělají z těchto materiálů opravdu fantastický počin, který by mohl fungovat jako vzor pro reklamní agentury a hodil by se i do učebnic o digitální fotografii.

Galerie je tak doplněna i o pozdější reklamní fotografie těch samých vozů pro asijský trh, ale okamžitě poznáte, že už nejde o tu samou kampaň. Vynikající jsou také některé materiály k první generaci M10 a také k provedení LiteAce z 90. let, což je model známý pod označením YR.