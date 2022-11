Setkání mistrů proběhne již tento víkend! Na Sosnovou zavítají nejen fanoušci rally a crossu, ale i závodů do vrchu

Už nejde o tituly, ale o čistou zábavu. Také proto je setkání mistrů mezi diváky tak oblíbené.

Letošní sezóna plná závodění se nachýlila ke konci a přichází tak čas na tradiční zakončení v podobě Global Assistance Setkání mistrů, které letos proběhne již po jednadvacáté. Akce proběhne na Autodromu Sosnová u České Lípy a koná se od pátku 4. listopadu do soboty 5. listopadu. Vstupné na pátek činí 250 Kč. Na sobotu zaplatíte na místě 450 Kč. Na stání jsou vstupenky za 150 Kč. Děti do šesti let v doprovodu dospělé osoby mají vstup na stání zdarma.

Pro letošní rok je novinkou rozšíření repertoáru mezi závodními kategoriemi, protože k jezdcům Rally, Rallycrossu a Autocrossu se nově připojí i kategorie závodů do vrchu. „V loňském roce jsme položili nový povrch na podstatnou část autodromu a můžeme tak postavit zcela asfaltovou trať bez velkých nerovností. Během roku už si trať u nás vyzkoušely například historické formule či okruhové speciály, a tak jsme letos na Setkání mistrů pozvali i závodníky do vrchu. Myslím, že to bude pro diváky zajímavé zpestření,“ uvedl k tomu ředitel Autodromu Sosnová Pavel Dušánek.

Nestává se často, abyste viděli na jednom místě historické i moderní speciály rally, autokrosové buggy, speciály z rallycrossu i placky na závody do vrchu. I proto je setkání mistrů tak oblíbené. Těšit se můžete na zhruba pět desítek závodníků. Mimo jiné bude na místě Petr Nikodém, novopečený mistr Evropy v autokrose v královské třídě Superbuggy. Mezi další známá jména se řadí Tomáš Enge, Václav Pech, Aleš Fučík nebo Dominik Stříteský.