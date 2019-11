Šestiválec koncernu FCA se začíná rýsovat. Mohl by se stát srdcem sportovních aut

Zvěsti o novém motoru koncernu FCA již nějakou dobu kolují internetem. Z webu Mopar Insiders však nyní přichází informace, že na patentovém úřadu se objevil první důkaz položky GME-T6 (Global Medium Engine Turbo-6). Práce na motoru prý již probíhají, ovšem vše je ještě v rané fázi vývoje.

Nejnovější fotografie ukazuje patentový výkres, který zobrazuje samotný šestiválcový motor s novou technologií recirkulace spalin. Podle zahraničních webů je motor na výkresu téměř totožný se čtyřválcovým agregátem GME-T4, který můžete najít například v Jeepu Wrangler nebo Alfě Romeo Giulia. Zde má prý jen o dva válce navíc.

Samotná registrace na patentovém úřadu proběhla již před dvěma lety. Je tak nejvyšší čas přejít k samotnému vývoji. Zasvěcený web, od kterého prvotní informace pochází, zároveň zdůrazňuje, že výkon motoru by se mohl pohybovat od 360 do 500 koní. Dřívější spekulace pak tvrdily, že tato jednotka nahradí osmiválcový motor HEMI.

Spíš než to by se ale mohl usadit třeba do Alfy Romeo. Kandidátů by tu byla spousta. Giulia a Stelvio svůj šestiválec mají, nadcházející modely by je ale určitě uvítaly. Stále se totiž hovoří o tom, že až se Alfa Romeo trochu zotaví, reinkarnuje své nápady na sportovní vozy. A řadový šestiválec byl v Alfě Romeo naposledy v modelu GT, kdy v roce 2010 skončila produkce s legendární jednotkou Busso.