Šest let poté: Maserati vyrobilo 100.000 kusů sedanu Ghibli, model čeká další facelift

Asi to trvalo déle, než by si Maserati a koncern FCA (Fiat Chrysler Automobiles) přáli, nicméně po šesti letech produkce nyní italská automobilka vyrobila již 100.000 kusů sedanu Ghibli třetí generace. Slavilo se v továrně Agnelli v italském Turíně. Jméno Ghibli se mimochodem datuje až do 60. let minulého století, kdy pod tímto označením Maserati nabízelo sportovní kupé.

Moderní Ghibli, které je v produkci od roku 2013 jako čtyřdveřový sedan, je už samozřejmě trochu jiným autem a současně zastává nejnižší příčku modelové nabídky. Milníkem přitom byla vybavená verze S Q4 GranSport s modrým lakem Blu Emozione, černým koženým interiérem s černým obložením, Matrix LED světlomety a 20palcovými koly.

V této verzi má oslavenec pod kapotou nejsilnější přeplňovaný šestiválec o objemu tří litrů, výkonu 316 kW (430 koní) a točivém momentu 580 N.m, spojený s osmistupňovým automatem a pohonem všech kol. Na stovku Ghibli S Q4 zrychlí za 4,7 vteřiny a maximálně dosáhne 286 km/h.

Po posledním faceliftu v roce 2017 čeká Ghibli v roce 2020 další modernizace, jak odhalily zveřejněné plány automobilky pro následující léta. Společně s ním se vylepšení dočká i SUV Levante a větší Quattroporte. I když je ale osud italské automobilky, která není pro koncern FCA zrovna nejvýdělečnější, stále vrtkavý, všichni fanoušci netrpělivě očekávají příchod nového kupé Alfieri, jehož produkce má rovněž začít příští rok.