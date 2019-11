Trochu se bojíme, aby nám Škodovka měla 11. listopadu, kdy v Praze světu poprvé ukáže novou generaci Octavie, co prezentovat. Vůz, který měl až do příštího pondělí zůstat zahalený, se nám už před časem ukázal jako liftback a dnes přichází na řadu kombi. Snímek verze, která do prodeje vstoupí jako první, zveřejnil magazín Motor a v Česku na něj jako první upozornili kolegové z Autobible.

Těžko povědět, jestli jde o jeden z oficiálních snímků v hodně zhoršené kvalitě, nebo si někdo dal pořádnou práci se skládačkou z videa, které Škodovka sama zveřejnila už včera. Šlo ale o pouhé detaily karoserie, jako jsou světla, víko kufru kombíku a tak dále. Ať to nakonec bylo jakkoliv, máme před sebou v podstatě reálný obraz vozu.

O nové Octavii už nyní víme spoustu důležitého. Kolega Jirka Baborský se s vámi o všechno podělil v jízdních dojmech s maskovanými prototypy, které jsme zveřejnili koncem minulého měsíce. Škoda slíbila, že se první sériové Octavie objeví na silnicích ještě před koncem letošního roku, naplno se vykrývání objednávek rozběhne v prvním čtvrtletí příštího roku.

V prvním kvartálu příštího roku nadejte i den D, tedy oficiální uvedení Octavie na český trh. Podle našich informací ještě nebylo stanoveno přesné datum, máme prý ale počítat s nějakým pěkně „kulatým datem“. Máte svůj tip? Podělte se o něj s námi v diskusi pod článkem!