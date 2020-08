Organizátoři celosvětově proslulé tuningové akce SEMA Show prohlásili, že letošní ročník se konat nebude. Viníkem je stále hrozící nebezpečí pandemie koronaviru. I tento svátek všech tuningových firem v Las Vegas tak jde letos ke dnu. Podle organizátorů je hlavním strašákem to, že by během výstavy nebyly k dispozici všechny služby.

Výstava měla začít 3. listopadu, své místo tak měly rezervované již stovky vystavovatelů. Veškeré registrační poplatky budou vystavovatelům nyní vráceny. Ti tak o nic nepřijdou a organizátoři budou tratit především na reklamě a na platech svých zaměstnanců, kteří celou tuto show dávají do pohybu.

SEMA 2020 se ruší na základě narůstajícího počtu nakažených. Zatímco v březnu, kdy se měl konat autosalon v Ženevě, jich měla Nevada jen pár, v srpnu je to již přes 52 tisíc. 891 lidí z toho na následky nemoci zahynulo. V počtu nakažených se pak celá Amerika blíží k hranici pěti milionů nakažených.

Proslýchá se, že SEMA Show může proběhnout online. Těžko ale říct, kolika vystavovatelům by se do toho chtělo. I na tuto výstavu chodí lidé pro to kouzlo, že jsou s úžasnými stroji v přímém kontaktu. Některé zajímavé kreace z roku 2018 si můžete prohlédnout v galerii nahoře.