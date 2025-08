Seiko vzpomíná na ikonu rallye. Speciální edice hodinek dostala prvky slavného Datsunu

Japonská hodinářská firma Seiko se rozhodla, že vznik nové limitované edice modelu Speedtimer ponese inspiraci v motorsportu. Hned trio speciálních hodinek v omezené sérii tak vzpomíná na ikonický závodní Datsun 240Z, který v roce 1971 s posádkou Edgar Herrmann/Hans Schüller (vůz č. 11) vyhrál slavnou východoafrickou Safari Rally. A kdo byl tehdy významným sponzorem závodního týmu? Právě Seiko.

Spojitost dvou japonských značek lze najít také u jednotlivých modelů. Jak šestiválcové kupé 240Z, tak mechanické hodinky Speedtimer, byly totiž uvedeny na trh v roce 1969. Nová limitovaná edice hodinek Prospex Speedtimers má tímto rovněž vzdávat hold tehdejšímu technologickému pokroku obou společností a odolnosti jejich nabízené techniky.

Nejvzácnější ze série (500 kusů) bude celočerná specifikace SRQ057 nesoucí ciferník původního Speedtimeru z roku 1969 a příhodně i logo Datsunu v kurzívě jako v období 60. let. V počtu 2500 kusů pak vznikne kompaktní SPB517 s klasickým nerezovým pouzdrem, koženým černo-červeným řemínkem a tradičním modro-červeným logem Datsunu na ciferníku. Edici uzavírá solárně poháněná verze SSC957 (4000 ks) s ocelovým řemínkem a zejména gravírovanou kresbou závodního Datsunu na dýnku hodinek.

Všechno modely přitom nesou tehdy používané barevné odstíny Datsunu, font čísel jako na přístrojových budících 240Z nebo ciferníky v matně černém provedení, odkazujícím na povrchovou úpravu kapoty vozu (aby posádku neoslňovalo odrážející se slunce). Limitované edice hodinek Seiko se budou cenou pohybovat mezi 1050 až 3500 eury (cca 26.000 až 87.000 Kč), k objednání budou od letošního záři.

Zdroj: Seiko | Zdroj videa: Nissan

Pod jménem Datsun prodávala automobilka Nissan své výrobky na většině exportních trhů až do počátku 80. let 20. století. S premiérou modelu Go v červenci roku 2013 se Datsun vrací na světové trhy jako značka pro výrobu levných automobilů.

