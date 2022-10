Šéfinženýr Toyoty prohlásil, že GR 86 je posledním autem. Divize GR pro nás teď nic nemá, alespoň zatím

Nějak se nám nechce věřit tomu, že sportovní Toyoty z divize GR už žádné nebudou. Zřejmě tam jen teď pro nás nic není.

Toyota Gazoo Racing je jednou z nejmladších sportovních divizí ve světě automobilů. Dokázala se ale rychle prosadit a od svého založení (2007) posbírala mnoho úspěchů na poli motorsportu a představila nejeden úspěšný model. Divize sportovních aut Toyota má aktuálně v Evropě tři členy - Supra, Yaris a GR 86. Na ostatních trzích pak jezdí ještě GR Corolla.

Pak má Toyota ještě mnoho aut s výbavou GR Sport, která ponechává sériové pohony, ale lehce přikrášlí vzhled a poladí podvozek. Vyvstává tu ale otázka co bude dál? Máme čekat další ryze sportovní auto? Šéfinženýr Toyoty se na toto téma rozpovídal pro australský magazín Drive. Uvedl, že žádné další modely s označením GR a rodina je tudíž kompletní.

„Už nám tam nic nezbylo, takže tohle je poslední,“ uvedl Suezawa směrem k GR 86. To mimo jiné znamená, že zvěsti o ostrých modelech s karoserií sedan a SUV nejsou zřejmě pravdivé. S největší pravděpodobností nevyjde ani projekt s automobilkami Suzuki a Daihatsu, který se měl týkat malého sportovního auto s motorem uprostřed.

Nicméně je to velká škoda, protože techniku na to automobilka má. Už jen tříválcový motor z GR Yarisu se ukázal jako velmi schopný a určitě má svou budoucnost. Zaprvé už prošel testovací proměnou na spalování vodíku, zadruhé pohání GR Yaris, GR Corollu a už byl zkoušený i v GR 86. Zatím pro nás Toyota tedy nic nemá, ale to neznamená, že GR 86 je posledním. Naopak se zdá, že se divize teprve rozjíždí.