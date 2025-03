Šéfdesignér VW: Vracíme do našich aut tlačítka. Chybu s dotykovými ploškami už neuděláme

V naprosté většině testů vozů Volkswagen v posledních letech pravidelně opakujeme jednu věc: Dotykové plošky pro důležité funkce řidiče zbytečně rozptylují. A evidentně nejsme sami, protože automobilka začala po několika letech vracet do svých výrobků skutečná tlačítka, zatím hlavně na volanty. Nyní přichází velmi pozitivní zpráva z míst nejpovolanějších, přímo od šéfdesignéra Andrease Mindta. Magazínu Autocar řekl, že všechny budoucí auta německé značky dostanou klasické ovládání místo plošek a posuvníků, počínaje sériovou verzí dostupného elektromobilu, která má jít na trh v příštím roce.

„Od modelu ID.2all budeme mít pod displejem fyzická tlačítka pro pět nejdůležitějších funkcí - hlasitost, vyhřívání na každé straně vozu, ventilátory a výstražné světlo,“ řekl Mindt. „Od nynějška budou v každém voze, který vyrobíme. Pochopili jsme to. Tuto chybu už nikdy, nikdy neuděláme (s dotykovými ploškami). Na volantu budeme mít fyzická tlačítka. Už žádné tápání. Je tam zpětná vazba, je to skutečné a lidem se to líbí. Upřímně řečeno, je to auto. Není to telefon: je to auto,“ sdělil Autocaru. Zároveň potvrdil, že řada dalších funkcí se bude ovládat přes dotykový displej, který současná auta ve valné míře musí mít kvůli povinné parkovací kameře. „V určitých oblastech je třeba zajistit spoustu funkcí, takže obrazovka bude velká a v hloubi systému najdete spoustu obsahu HMI (rozhraní člověk-stroj). Ale pět hlavních věcí bude vždy na první fyzické vrstvě. To je velmi důležité,“ uvedl Mindt.