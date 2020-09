Šéf VW vyvrátil spolupráci s Teslou. Elona Muska však nechal usednout do ID.3

Americká Tesla je na poli elektrických vozů již naprostým gigantem a německý Volkswagen zase nemá vůbec skromné plány, co se týče jeho rozrůstající se rodiny elektromobilů ID. a rovněž dalších modelů na baterky od zbylých koncernových značek. Vlastně se tedy nelze divit, že se dříve objevily spekulace o možné spolupráci obou značek.

Vztahy mezi oběma automobilkami jsou přátelské. Silu těmto spekulacím tak před pár dny dodalo i osobní setkání nejvyšších náčelníků obou stran. V německém Braunschweigu měl totiž generální ředitel koncernu VW Herbert Diess schůzku s Elonem Muskem, ředitelem kalifornské Tesly.

Musk měl možnost posadit se za volant Volkswagenu ID.3 a krátce ho vyzkoušet při jízdě na letišti. Co by se ovšem mohlo zdát jako začátek jednání o spolupráci Tesly a VW, to u videa ze společné jízdy po ranveji Diess několika slovy rychle vyvrátil.

„Aby bylo jasno: Pouze jsme se projeli v ID.3 a diskutovali spolu – žádná dohoda/spolupráce se nechystá,“ objasnil šéf VW na sociální síti Linkedin. Ve videu Musk zkouší akceleraci elektromobilu, hodnotí slušné řízení, a jak byste možná očekávali, ptá se na funkce částečně autonomního řízení.

Musk byl údajně docela kritický ohledně dostupného točivého momentu ve vyšších rychlostech. Diess ale samozřejmě argumentoval tím, že ID.3 není sporťák. Pro lepší schopnostmi by mu tedy raději doporučil vyzkoušet Porsche Taycan. Na videu jde mimochodem ke konci zahlédnout i částečně maskovaný crossover ID.4.