Šéf VW Thomas Schäfer promluvil o chystaném elektro-Golfu GTI. Rýpl si i do Hyundaie

Nyní je již celkem jasné, že Volkswagen nezahodí svá tradiční označení modelů ve prospěch elektrické řady ID – to nám již vloni v rozhovoru potvrdil šéfdesignér VW Andreas Mindt, když uvedl, že nový Golf bude pecka. Měl by přijít na trh v roce 2028 na platformě SSP (Scalable Systems Platform), která má stát o stupeň níže, než je již nyní nasazená 800V technika PPE (Premium Platform Electric) u Porsche Macan nebo Audi Q6 e-tron. Výkonný ředitel Volkswagenu Thomas Schäfer nyní magazínu Top Gear prozradil, jak hodlá značka zacházet se svým rodinným stříbrem – Golfem GTI.

Těžší baterie by prý neměla dělat z GTI další ze zástupu kvazi-sportovních elektroaut. „S několika prvky, jako jsou děliče točivého momentu a podobně, můžete skutečně dosáhnout požitku z jízdy ve stylu GTI i u elektromobilu,“ říká. „Někdy je to dokonce lepší díky zrychlení a výraznějším jízdním vlastnostem.“ Nesnažila se značka o něco podobného u vozů ID s označením GTX? Prý ne, elektrické GTI bude něco úplně jiného.

„Pokud tvoříme GTI, dbáme na to, aby to bylo skutečné GTI. Musí mít veškerou naši DNA a pak mu dáme naše požehnání. Jinak bychom ho tak nenazývali. Jsme velmi opatrní – pokud to má být GTI, tak to bude GTI. Je to ikonická značka sama o sobě a představa, že bychom o ni v budoucnu přišli, je prostě směšná. Proto pracujeme na tom, jak přivést GTI do budoucnosti. GTI nemusí nutně znamenat řev motoru. Je to životní styl a je to pocit,“ uvedl Thomas Schäfer.

Ohledně smyslových vjemů z elektrického ostrého hatchbacku byl šéf VW pro magazín Top Gear také dosti sdílný. Prý se svezl s Hyundai Ioniq 5 N, který simuluje řadu věcí, známých z modelů se spalovacími motory. „Určitě to bude hrát roli. Otázkou je adaptace a její provedení,“ říká. „U většiny současných aut mi to připadá příliš umělé. Prvních pár týdnů máte tyto funkce zapnuté, a pak je vypnete, protože je lidé ve skutečnosti nepotřebují,“ sdělil svůj názor.

„Vždycky se najdou lidé, kteří tvrdí: 'Musí to tak být - řazení, zvuk'. Já v naší skupině jezdím s auty, která to nemají, a stejně si užíváme neuvěřitelnou zábavu i bez toho zvuku, bez toho řazení.“ Tím beze vších pochybností naráží na funkci N e-Shift, která v Hyundai Ioniq 5 N simuluje pocit při řazení osmistupňovou automatickou převodovkou.

„Z technického hlediska je to rozhodně proveditelné,“ uvedl Schäfer. „Je otázkou, zda to lidé skutečně chtějí... je to půl na půl. Někdo říká: Skvělé! Je to jako za starých časů – je to jako se spalovacím motorem. Druhá polovina říká: Je mi to buřt. Upřímně řečeno, nejsme nyní na sto procent rozhodnuti.“