Šéf Volkswagenu Thomas Schäfer: T-Roc bude naše poslední auto se spalovacím motorem

Za dva roky půjde na trh poslední VW s klasickým pohonem, poté má dožít do příchodu výhradně elektrické nabídky v roce 2033.

Značka Volkswagen plánuje výhradně elektrickou nabídku v roce 2033, ale poslední generace vozů se spalovacími motory přijde na trh již relativně brzy. Ty poté „dožijí“ v rámci klasicky dlouhého produktového cyklu, opepřeného faceliftem. O těchto plánech promluvil výkonný ředitel VW Thomas Schäfer s německým magazínem Automobilwoche. V letošním roce má automobilka v plánu premiéry nové a zároveň úplně poslední generace Passatu, který bude mít výhradně tvary kombi. Obměna čeká i Tiguan, aktuální generaci Golfu čeká facelift, v roce 2025 pak přijde na trh T-Roc.

K němu Schäfer sdělil: „T-Roc bude naší novinkou se spalovacím motorem, kterou vidíme na horizontu. Ostatní modely samozřejmě ještě dostanou větší produktovou modernizaci. Ale zcela nové vozy poté v plánu nejsou, alespoň zatím ne.“ Značka si mimochodem registrovala název ID Roc, ale v současné době není elektrický nástupce na pořadu dne, do budoucna by dle vyjádření mluvčích VW vůz stejné kategorie existovat mohl, informuje britský magazín Autocar.

Zatím není jasné, jak s plány (nejen) Volkswagenu zamíchá velmi čerstvá výjimka pro vozy se spalovacími motory na syntetická paliva, s níž doposud nikdo moc nepočítal. Ta by znamenala možnost adaptovat současnou techniku motorů a účelné využití stávající infrastruktury čerpacích stanic. Otázkou ale je, zda by se vývoj tímto směrem automobilkám vůbec vyplatil, když s ním doposud vlastně vůbec nepočítaly, a jestli by se podařilo do osudného roku 2035 zajistit dostupnost e-paliva po výrobní i ekonomické stránce.

Aby se toto palivo začalo vyrábět ve velkém a za využití obnovitelných zdrojů, což je jednou z podmínek jeho emisní neutrality, řešením by podle některých hlasů mohla být jeho produkce ve velkém měřítku pro využití v průmyslu a nákladní (případně letecké) dopravě, z čehož by běžní motoristé mohli profitovat z hlediska ceny. U VW to ale na nová auta se spalovacími motory i tak nevypadá. „Pokud se svět do roku 2026 nebo 2027 vyvine úplně jinak, než se očekává, můžeme uvést na trh i zcela nové vozidlo. Tomu ale nevěřím. Zatím se to neplánuje,“ konstatuje Schäfer.