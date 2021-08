Šéf Škody se dal na videotesty aut. Fabii vychválil do nebes, českou výrobu také

Pokud by vás zajímalo, co si o vozech mladoboleslavské Škody myslí samotný šéf automobilky Thomas Schäfer, nově se to dozvíte. Vrchní náčelník české značky totiž startuje na svém profilu na sociální síti LinkedIn nový projekt TS X, ve kterém bude prostřednictvím krátkých videí brát na testovací jízdy různé modely Škody.

Svou rolí ve vedení má Schäfer k objektivní žurnalistice daleko. Jak jinak, videotesty vozů od šéfa automobilky mají především mediálně propagační funkci produktů a cílů značky. V návaznosti na prezentaci nové generace Fabie v polském Gdaňsku, kde jsme novinku už tak projeli, tedy Schäfer chválí přednosti hatchbacku a jeho domácí výrobu.

Přesněji vedoucí Škody v první epizodě videoseriálu představuje různé novinky Fabie, které osobně považuje za nejzajímavější. Poté vyrazí s Jensem Katemannem, vedoucím komunikace Škody, na společnou zkušební jízdu a vysvětluje význam modelu pro značku a jeho umístění v současném portfoliu.

V seriálu bude tedy Schäfer pokračovat s dalšími modely Škody i v budoucnu, přičemž se máme těšit na společnost dalších expertů a hostů automobilky. Není pochyb, že bude mít Schäfer na sociální síti LinkedIn slušný dosah k divákům, aktuálně má přes 33.000 sledujících. V různých žebříčcích měřících míru interakce je dokonce nejúspěšnější CEO na platformě LinkedIn v Česku.