Šéf Škody Klaus Zellmer nastínil dopad normy Euro 7. Fabia může zdražit až o 120.000 Kč

Fabia za půl milionu v základu? Ano, pokud by měla splnit normu Euro 7, mohla by cena základního modelu stoupnout až o 120.000 korun. V takovém případě ji Škoda raději pohřbí a Euro 7 se zcela mine účinkem.

Boje kolem emisní normy Euro 7, která má vejít v platnost od roku 2025, pokračují. Podle automobilek by mohla mít likvidační následky pro automobilový průmysl a přinesla by funus většině cenově dostupných modelů. Tentokrát se o nich v rozhovoru pro britský AutoCar rozpovídal Klaus Zellmer, ředitel mladoboleslavské Škodovky.

Nové standardy jdou emisím tvrdě, možná až fanaticky po krku. Oproti standardu Euro 6 má sedmička za cíl 35% snížení NOx a 13% redukci prachových částic. To si vyžádá povinnou instalaci e-katalyzátoru s elektrickou regulací teploty kvůli zvýšené produkci škodlivin při startování. Palubní systémy budou neustále monitorovat celou soustavu a v případě zjištění vyšší tvorby emisí rozsvítí varovnou kontrolku motoru.

Evropská komise předpokládá, že náklady na integraci nových prvků do každého auta vyjdou na cca 7000 korun, což samozřejmě klienti rádi obětují pro záchranu planety. Jenže Klaus Zellmer považuje tuto kalkulaci za nereálnou s tím, že by automobilka musela využít technologii, která dosud není vyvinutá, protože současná řešení jsou výrazně dražší.

Fabia u nás začíná na 369.900 korunách s litrovým MPI o výkonu 59 kW. Po adaptaci na normu Euro 7 by cena základní Fabie poskočila o 70.000 až 120.000 korun, což by ji činilo prakticky neprodejnou a automobilka by neměla motivaci něco takového ani vyvíjet. Tím by byl osud Fabie jako vstupního modelu zpečetěn. Nakonec, stejnou myšlenku vyslovil loni i šéf Volkswagenu Thomas Schäfer na adresu sesterského Pola.

Zellmer dodává, že vymizení cenově dostupných menších modelů zapříčiní, že si majitelé budou nechávat současné starší vozy co nejdéle. To přinese přesně opačný efekt, protože na trhu sice budou mimořádně ekologické vozy, ale nikdo je nekoupí. Proto je tedy třeba najít kompromis, který by pomohl redukovat znečišťování a zároveň byl přijatelný i pro spotřebitele.