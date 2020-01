Šéf Seatu náhle odstoupil z funkce. Má namířeno ke konkurenčnímu Renaultu?

Na vlastní přání a po společné dohodě s koncernem Volkswagen Group opouští Luca de Meo funkci ředitele automobilky Seat. Krátká oficiální zpráva španělské značky nedodává žádný přesnější důvod odchodu, podle VW bude ale de Meo v nejbližší době i nadále členem koncernu.

Dvaapadesátiletý Ital vedl Seat od roku 2015. Svou kariéru započal u Renaultu a později pracoval také pro Toyotu a Fiat. Poslední spekulace však naznačují, že k francouzské značce by se mohl de Meo vrátit. Má být totiž jedním z hlavních kandidátů na vedoucí pozici Renaultu.

U Renaultu je situace ve vedení nadále nestabilní. Automobilku vede dočasně Clotilde Delbos, dřívější finanční ředitelka Renaultu, která místo obsadila po uvolnění původního ředitele Thierryho Bollorého. Jeho odchod měl souvislost s úzkými vztahy s obviněným Carlosem Ghosnem, bývalým vedoucím aliance Renault-Nissan-Mitsubishi, jenž je na útěku před zákonem.

Přechod Lucy de Mea k Renaultu by nicméně mohla zpozdit doložka ve smlouvě s VW, což by i po rezignaci u Seatu vysvětlovalo jeho pokračující vazby s koncernem. Jestliže by de Meo opravdu nastoupil k Renaultu, podle informací agentury Reuters by nejprve vedl samotnou francouzskou značku a později mohl nastoupit ke kormidlu celé aliance Renault-Nissan-Mitsubishi.

Až do odvolání bude pozici ředitele automobilky Seat zastávat finanční viceprezident Carsten Isensee.