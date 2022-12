Šéf odborů se ostře pustil do Škodovky. Ztratila prý miliony hodin práce, nyní chce výrazně urychlit elektrifikaci

Smečku nových elektromobilů s okřídleným šípem ve znaku poznáme již v roce 2026.

Původním plánem mladoboleslavské automobilky bylo uvedení tří nových elektrických vozů do roku 2030. Nyní britský Autocar hlásí, že má z oficiálních míst potvrzenou informaci o výrazném urychlení nástupu bateriových modelů. Tomu odpovídá i vyjádření výkonného ředitele značky Klause Zellmera pro německý list Handelsblatt, dle nějž společnost do roku 2026 zvýšila investice do elektromobilů z 3,1 miliardy eur na 5,6 miliardy eur. Cílem má být dosažení podílů prodejů vozů na baterie mezi 50 až 70 procenty do konce desetiletí.

Jednou z těchto připravovaných novinek bude velké SUV po vzoru nedávno představeného konceptu Vision 7S. Dalším se má stát kompaktní městské SUV, které bude sdílet techniku a plus minus i rozměry se sériovou podobou konceptu Cupra Urban Rebel. Jako prvního, a to možná už v roce 2024, se dočkáme crossoveru s prozatímním názvem Elroq, jehož název se objevil před půl rokem v týdeníku Škodovácký odborář v souvislosti se zkouškami průjezdnosti mezi úseky výroby.

Cesta k elektrifikaci ale nebude v současných podmínkách jednoduchá. Stále ještě doznívají následky pandemie, které přinesly problémy v dodavatelských řetězcích a propad prodejů. K nim se letos přidaly vysoká inflace a energetická krize. Od letošního ledna do října tak například Škoda prodala ve srovnání s loňskem o 19 procent vozů méně.

Na nelehkou dobu upozornil i znovuzvolený předseda konfederace Odborů KOVO MB Jaroslav Povšík. Ten v týdeníku Škodovácký odborář upozornil na „více jak 20 milionů ztracených hodin práce, statisíce nevyrobených vozů, riziko 12.400 ztracených pracovních míst, ohrožení agenturního zaměstnávání a zásah do nepřímé oblasti."