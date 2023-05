Šéf koncernu Stellantis varuje před výjimkami pro e-palivo. Mohou vnést chaos do nástupu elektromobility

Syntetická paliva mohou být záchranou pro spalovací motory, ale neustálé změny pravidel a nařízení mohou ohrozit investice značek do bateriových aut.

Výjimka pro CO 2 neutrální syntetická paliva, také známá jako e-paliva, byla přijata na poslední chvíli před definitivním potvrzením normy EU, která prakticky zakazuje prodej vozidel na benzin a naftu po roce 2035. Veřejnost ji považuje za možnou záchranu aut se spalovacími motory, ale je otázkou, zda a jak se jí automobilky chopí.

Skupina Stellantis, která se zavázala mít do roku 2030 sto procent svých osobních automobilů v Evropě na elektrický pohon, nyní testuje kompatibilitu e-paliv s 28 rodinami motorů vyráběných od roku 2014 pod normou Euro 6. To by podle ní mělo dát jednoduchou a dostupnou možnost dekarbonizace majitelům vozů se spalovacím motorem, kteří by tak nemuseli měnit auto, modernizovat jeho palivový systém nebo čekat, až se k nim dostane dostatečná nabíjecí infrastruktura.

Generální ředitel skupiny Stellantis Carlos Tavares testování kompatibility e-paliv označil za nový nástroj boje proti globálnímu oteplování pro stávajících 1,3 miliardy vozů se spalovacími motory. Dle rozhovoru s magazínem Autocar, který se uskutečnil při jeho návštěvě továrny značky Vauxhall v britském Lutonu, ale má z e-paliva i jisté obavy. Všechny automobilky investovaly do přechodu na elektromobilitu obrovské množství prostředků, s motory s písty a válci až na luxusní značky s malými sériemi nikdo z nich nepočítá. Proti masovému nasazení e-paliv zatím hovoří jejich vysoká cena a absence výrobních kapacit.

„Co se stane, když někdo přijde s průlomovým objevem a řekne, že jsme našli způsob, jak ohromně snížit výrobní náklady na e-paliva, a ta jsou teď jsou bez daně na podobném hřišti? (jako elektromobily)“ ptá se Tavares. „To je velký problém toho, co děláme. Na realizaci současné strategie potřebujete 20 let. Jaká je pravděpodobnost, že během dvaceti let nikdo nepřijde s průlomovým objevem, a neřekne: „Vynalezl jsem něco, co je pro společnost mnohem levnější, pro planetu mnohem lepší a mnohem snadněji proveditelné?“

"Nemám problém s tím, abychom se naplno pustili do elektromobilů a ukázali světu, že jsme jejich nejlepším výrobcem. Hrajeme tuto hru na plný výkon v rámci předpisů, které nám byly dány. Pak je na místě otázka: je tento regulační rámec pro společnost to nejlepší? Je to to nejlepší pro planetu? O tom by se dala napsat kniha,“ říká.

Hovořil také o roli evropských politiků: „Je to legrační, protože z politického hlediska, co říkají? Okamžitě začnou tvrdit: „No, to je palivo pro bohaté.“ A to je velmi atraktivní komunikace, protože když prohlásíte, že je pro bohaté, tak všichni řeknou: „No dobře, to nás nezajímá, to je jen pro bohaté.“ Co když dojde k průlomu? Co budeme dělat s gigatovárnami? Co uděláme s veškerou transformací, kterou jsme jako průmysl prováděli, kdo to zaplatí? A když [politici] uvidí toto riziko, začnou říkat: „No, my jsme tu technologii nezavedli.“ Cože? Co to říkáte? Vidíte, jaké se tu rýsují právní záležitosti? To je otázka, kterou byste měli vznášet.“

Ohledně budoucnosti koncernu Stellantis prý Tavares podle magazínu Autocar obavy nemá, nehledě na různá nařízení by měl prosperovat a stát se „jedním z přeživších, možná i jediným.“ Vadí mu ale neustále změny předpisů a z nich vyplývající nestabilita, která má vliv na průmysl s miliony zaměstnanců. „Mám obavy o společnost, mám obavy o Evropu, mám obavy o západní svět. Pokud chcete vsadit na to, že vše bude příštích 20 let stabilní, uzavíráte velkou sázku. Skutečně nic neohrozí implementaci strategie, která potřebuje 20 let stabilních podmínek?“, ptá se.