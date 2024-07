Šéf Ferrari o chystaném elektromobilu: Naši zákazníci se chtějí bavit. Uděláme ho správně

Výkonný ředitel automobilky Ferrari potvrdil magazínu Autocar premiéru očekávané elektrické novinky v příštím roce a její vstup na trh o další rok později. Očekává, že vůz osloví nejen stávající zákazníky Ferrari, ale také nadšence do techniky, kteří doposud volili jiné výrobce.

„Žádný vzorec neexistuje. Lidé si kupují Ferrari, protože když si ho koupí, užijí si spoustu zábavy. Nekupují si Ferrari proto, že by se jim líbilo A, B, C, D nebo jediný prvek. Je to kombinace více věcí. Až budeme vyrábět elektromobily, budeme je vyrábět správným způsobem,“ uvedl. A dodává: „Vezměte si, že už máme na silnici prototypy, které ujely několik tisíc kilometrů, a máme v naší společnosti velmi kvalifikované klienty: testovací jezdce. Prvními klienty našich vozů jsou testovací řidiči. Jezdí s mnoha vozy a mohou snadno porovnat jeden vůz s druhým, takže pro nás je to důležitý ukazatel, na který se odvoláváme.“

První elektrické Ferrari půjde proti proudu drtivého zrychlení. A má mít dokonce autentický zvuk

Na dotaz ohledně ceny ve vztahu k nedávným zprávám agentury Reuters, které hovořily o zhruba půl milionu dolarů, Vigna Autocaru řekl, že jej tyto informace překvapily. „Cenu auta stanovujeme měsíc před tím, než jej uvedeme na trh,“ dal lehce nahlédnout do fungování Ferrari. Dále potvrdil, že značka hodlá nadále nabízet jak spalovací, tak hybridní modely, k nimž se připojí elektrické.

Podíl mezi různými typy pohonu pak určí zákazníci svou poptávkou, ne výrobní a prodejní cíle. „Vždy se odvoláváme na to, jaká je naše nabídka,“ řekl Vigna. „Předpovídat prodeje podle druhu pohonu je projevem arogance, nedostatku respektu ke klientovi. Nikdy nebudeme mluvit o podílech na prodejích. Jak můžeme pochopit, co klient chce? Nemluvíme o počítačích, které vybírají auto. Mluvíme o lidských bytostech s emocemi,“ dodal. A i když o technice mluvit nemůže přece jen v rozhovoru prozradil malou drobnost: Chystaná novinka nebude mít dostupnější LFP baterie.