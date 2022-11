Šéf designu prozradil, co se dělo za oponou vývoje nového Lamborghini Countach. Jde o jedinečnou osobní zpověď

Countach LPI 800-4 s sebou nese zajímavý životní příběh svého stvořitele. Původně chtělo vedení projekt zrušit.

Reinkarnovat hrdiny je vždy ošemetná věc, zvláště když jde o plakátovou ikonu. Lamborghini Countach nesmělo chybět v žádném dětském pokoji motoristického nadšence. Na mém plakátu bylo červené a dodnes ho mám někde uložený. Není proto divu, že když loni Lamborghini přivedlo na svět Countach pro 21. století, rovnou to spojilo s 50. výročím tohoto modelu.

Tiskové materiály psaly o odkazech na historický vůz usazený do moderního základu Aventadoru. Nikdo se už ale nezmínil o tom, co se dělo za oponou a že nový Countach vůbec nemusel vzniknout. O pozadí celého projektu nedávno otevřeně promluvil jeho stvořitel Mitja Borkert.

Přestože Borkert nyní pracuje jako hlavní šéf designu Lamborghini, stěnu jeho pokoje nikdy Countach nezdobil. Ne že by se mu nelíbil, ale vyrůstal ve východním Německu, kde jste na nic takového nenarazili. Ani na Porsche. Obrázky zahraničních vozů si vystřihával z časopisů, které mu bratr pracující ve východoněmecké armádě tajně vozil z Maďarska a Mitja si z nich doma tvořil katalogy. Kvůli tomu si tak o terénním Lamborghini LM002 myslel, že je jediným počinem značky. S designem Marcella Gandiniho se poprvé naživo setkal, když na dovolené u Baltského moře uviděl pro něj velmi exotický Citroën BX.

Možnost naplno rozvíjet svou kreativitu dostal až po pádu berlínské zdi v roce 1989, kdy nastoupil na školu automobilového designu. Následně jeho cesta vedla do Porsche a od roku 2016 působí u Lamborghini. Sám ale přiznává, oproti kolegům ze západu bude vždy 10 až 15 let pozadu. Borkert to ale vidí jako pozitivum, protože vnímá věci jinak než ostatní.

Právě bližší vztah k historii mu pomohl vtisknout novému Countachi co nejvíce detailů z jeho předchůdce napříč různými verzemi. To vozu umožnilo být novodobým originálem, a ne pouhou retro replikou. Například úzká maska chladiče s nápisem „Countach“ odráží verzi LP500, zatímco šestihranné podběhy kol vzpomínají na provedení Quattrovalvole, pro které má Borkert největší slabost. Díky moderním LED bylo možné vytvořit i extra tenké přední světlomety.

Na novodobém modelu začal Borkert a jeho tým pracovat s předstihem, protože 50. výročí odhalení původního modelu na ženevském autosalonu v roce 1971 se blížilo. Jenže krátce na to postup zkomplikovala covidová pandemie a práce se přesunuly do online prostředí. Borkert zůstal s rodinou v Německu a na dálku komunikoval s kolegy v boloňské vesnici Sant'Agata a ostatními designéry po celém světě. Dokonce si doma na 3D tiskárně vyráběl jednotlivé díly, aby viděl, jak ve skutečnosti vypadají.

Pak se mu do cesty postavila další výzva v podobě návratu Stephana Winkelmanna na post generálního ředitele Lamborghini. Winkelmann už dříve veřejně odmítal návrat k historickým jménům jako cestu vpřed a od jeho odchodu se na tom nic nezměnilo. Jenže po četných konzultacích ho Borkert nakonec přesvědčil. Hlavním argumentem bylo právě pestré použití odkazů na detaily, které se během životního cyklu vyvíjely a fakt, že jde o interpretaci pro 21. století. To pomohlo návrhu zůstat moderním po stránce designu i technologií.

Countach LPI 800-4, jak se novodobý model nazývá, je podle Winkelmanna výjimkou, protože stejnou myšlenku pro jiný historický model už opakovat nechce. Dle jeho slov jsou staré modely krásné, ale je třeba tvořit nové ikony.

Poslední velkou zkouškou pro Borkerta bylo, když jel svůj nejnovější výtvor ukázat 82letému velikánovi Marcellu Gandini. Přiznal, že z prezentace byl nervózní jako za časů studia, ale mistr jeho dílo přijal s nadšením. Plně pochopil jeho myšlenku a ocenil citlivé provázání historie s moderní dobou.