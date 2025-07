Šéf Bugatti ukazuje, jak nacpali 1800 koní do silničního auta. Podívejte se ve videu

Systémový výkon 1324 kW (1800 koní), uprostřed vidlicový šestnáctiválec od britských specialistů Cosworth se 735 kW (1000 koní), kombinovaný s třemi elektromotory s celkovými 588 kW (800 koní) – tradice Bugatti jakožto technicky nejdokonalejšího vozu současnosti pokračuje i v jeho plug-in hybridní podobě, která díky baterii o kapacitě 24,8 kWh ujede čistě na elektřinu až 60 kilometrů. A zvládá maximální rychlost 445 km/h. Jak to všechno zkombinovat do auta, s nímž se dá jezdit po běžných silnicích? To odhaluje další díl seriálu o technických finesách modelu Tourbillon.

Vidlicový šestnáctiválec je delší a užší, než doposud používaný motor W16, navíc je uložen pod úhlem. Tento trik, který přináší zpložštění zadní části vozu, umožnil konstruktérům nasadit extra dlouhé Venturiho kanály ve spodní části vozu, které generují více podtlaku vůči vozovce a tím pádem větší přítlak zeshora. Tourbillon tak nemusí spoléhat čistě na vrchní část kapotáže, své maximální rychlosti může dosahovat bez vysunutí zadního křídla. Účinný zadní difuzor se vešel na koncovou část vozu navzdory přesunutí převodovky za motor, středová část je vyhrazena baterii díky absenci kardanu, protože přední náprava je poháněna výhradně elektromotory.

Je vpředu zapotřebí něco chladit, aby mohl mít Tourbillon typickou čelní mřížku Bugatti ve tvaru podkovy? Ano, její funkce je zřejmá po sejmutí kapotáže – vede vzduch okolo zavazadlového prostoru k předním elektromotorům a baterii, k brzdám a bočními kanály i spalovacímu motoru. Další technickou finesou jsou aerodynamické tvary prvků zavěšení, optimalizované za pomoci umělé inteligence a tvořené 3D tiskem.

Právě tyto metody umožnily konstruktérům Bugatti odebírat nepotřebnou hmotu a hmotnost se špetkou přehánění atom po atomu, mimo jiné i za využití 3D tisku s organickou mikrostrukturou, inspirovanou různými živočichy.

Zdroj: Bugatti | Zdroj videa: Bugatti