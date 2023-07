Šéf Alfy Romeo: Naši zákazníci nechtějí obří displeje, s asistenty to nebudeme přehánět

Digitální revoluce s novou platformou bude mít u italské značky mírnější podobu, než u konkurence.

Britský magazín Autocar si popovídal s výkonným ředitelem Alfy Romeo o příchodu elektronické architektury STLA Brain, která bude nasazena na nové generaci Giulie v roce 2025. Jde o novou elektronicko-softwarovou techniku orientovanou na služby s plnou integrací do cloudu, která umožní nasazovat nové funkce díky aktualizacím na dálku bez nutnosti čekat na hardwarová řešení. Značky sdružené pod koncernem Stellantis dále využijí nadstavbu architektury Brain s názvem STLA SmartCockpit, vyvinutou ve spolupráci se společností Foxconn – ta má poskytnout přirozené rozhraní s využitím umělé inteligence.

S digitalizací to ale Alfa Romeo nehodlá přehánět, vyplývá z vyjádření Jeana-Philippa Imperata. „Respektuji, co Mercedes dělá se svými digitálními technologiemi, ale moji zákazníci nechtějí ve svých vozech metrové obrazovky infotainmentu nebo 200 digitálních asistenčních systémů, které by mohli zapínat a vypínat,“ sdělil Autocaru. „Vyvíjíme naše technologie a to, na čem pracujeme, uvidíte v roce 2025, kdy Alfa Romeo jako první nasadí zcela novou elektronickou architekturu skupiny Stellantis, STLA Brain. Nezmění se však způsob, jakým naše vozy promlouvají k zákazníkům a oslovují je. Musíme i nadále hrát na naše silné stránky.“

„Určitě budeme mít cannocchiale (kapličku přístrojového štítu s dvěma oblouky á la dalekohled) a v závislosti na voze budeme mít větší centrální displej než v současnosti. Líbí se mi také myšlenka většího head-up displeje s promítáním "auta-ducha" jakoby na silnici před vámi, aby vám pomohl s polohou vozu během jízdy,“ vysvětluje Imperato. „Připadá mi to jako něco, co by měla Alfa dělat. Pomáhá vám to řídit vůz a udržuje vás to v procesu řízení. Co nepotřebuji, je znát počasí na tři týdny dopředu. To je mi jedno - jsem tu, abych řídil,“ upřesňuje.

Z hlediska nastavení vozidla si má řidič před jízdou vybrat, zda chce řídit, nebo se nechá vozit. „Je však důležité vědět, které systémy budou mít přidanou hodnotu a které bychom měli vyloučit. Naším úkolem není nabízet všechny možné systémy pro udržení v jízdním pruhu, pohodlí a zabránění nehodám jen proto, že je mají naši konkurenti. Musíme si vybírat,“ dodal Imperato.