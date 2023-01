Sedm manželek a tahanice o mrtvé tělo. Milostný život Carrolla Shelbyho je stejně kontroverzní jako jeho automobilová kariéra

Kdo by čekal, že Carroll Shelby byl zcela ponořen do své práce a neměl nic jiného čas, šeredně by se spletl. Jeho milostný život připomíná stejně divokou jízdu, jakou si užíval v Cobře. Stihnul sedm manželství a kontroverze pokračovaly i po jeho smrti.