Šeď a nuda? Ve zcela šedivém Brabusu třídy S nesmysl. Má 1000 koní a osvětlené výfuky

Zatímco někteří zákazníci tuningových firem požadují u svých vozů kompletně „začerněný“ exteriér, u německého Brabusu se v takzvané monochromatické paletě opět vydávají vlastním směrem. Po kompletně zeleném Porsche 911 Turbo S tak přichází na řadu i kompletně „šedivá“ limuzína od Mercedesu, konkrétně nejsilnější AMG S 63 E Performance, nazvaná jako Brabus 1000 All Gray.

Stejně jako dříve firma zbarvuje do vybraného odstínu nejen samotnou karoserii, ale rovněž vlastně všechny menší detaily a nové díly na exteriéru vozu. V šedém odstínu jsou zde také 22palcová kovaná kola nebo i masivní třmeny karbon-keramických brzd. Jediný výrazný kontrast tak představují zadní svítilny, ke kterým ladí netradičně osvětlené výfukové koncovky s karbonovým obložením.

V zakázkově upraveném interiéru se už najde více barev, ačkoliv šedá je tu nadále prominentní volbou – na palubní desce, většině původního plastového obložení nebo na novém prošívaném či perforovaném koženém čalounění, které najdete i pod nohami všech cestujících. Zda Brabus poskytuje k vozu i značkové papuče, to netušíme. Zbytek kabiny pak doplňují lesklé karbonové díly, včetně pedálů, a ambientní osvětlení nastavené do červené, ladící do motivu exteriéru.

Pod krytem motoru z červeného karbonu ctí inženýři z Brabusu pravidlo „objem ničím nenahradíš“. V původním hybridním ústrojí tedy podstatně navýšili zdvihový objem twin-turbo osmiválce ze 4,0 na 4,5 litru. S novými vnitřnostmi, turbodmychadly i vlastní řídící jednotkou nyní limuzína produkuje systémově rovných 1000 koní (735 kW) a 1820 Nm točivého momentu (původně 802 k/590 kW; 1430 Nm).

Není divu, že tento model nabízí úpravce ve své kategorii supersportů. Akceleraci na stovku uvádí za 3,1 sekundy a maximální rychlost na elektronicky limitovaných 290 km/h. V celém balíku úprav nakonec nechybí ani vlastní modul vzduchového podvozku, který dokáže vůz snížit o dalších 10 mm vůči sérii, zatímco laděný výfukový systém s klapkami zajistí upravenému motoru vhodný soundtrack.

Pro milovníky šedé má Brabus tuto All Gray variantu vrcholné „eskové“ třídy ihned k dispozici. Přijde na krásných 470.304 eur (cca 11,9 milionu korun).