Sebastian Vettel se vyjádřil k omezení rychlosti na Autobahnech. Názor pilota F1 překvapil

Německo je obří země a úseky bez rychlostního limitu jsou užitečné, pokud se chcete někam dostat v rozumném čase. Již dlouho ale zní hlasy, které žádají omezení rychlosti z různých důvodů. K tématu se nedávno vyjádřil čtyřnásobný mistr světa F1 Sebastian Vettel.

Magazínu Auto motor Sport řekl: „Není to o osobních pocitech. Je důležité podívat se na celek. Omezení rychlosti by ušetřilo téměř dva miliony tun emisí CO 2 . A učinilo by silnice o trochu bezpečnějšími. V Německu dochází k nehodám, které se stanou pouze proto, že nemáme omezení rychlosti. Pokud můžete ušetřit život byť jen jediného člověka, za mne není o čem přemýšlet.“

V Německu platilo kvůli ropné krizi omezení na 100 km/h mezi prosincem 1973 a březnem 1974. V roce 1978 byl pak vyhlášen nezávazný rychlostní limit 130 km/h a vznikla pravidla, kde je jízda bez omezení možná. Došlo k gentlemanské dohodě mezi výrobci a německou vládou, jejímž výsledkem byly omezovače výkonných vozů na 250 km/h.