Seatu pomáhá s aerodynamikou vozů superpočítač. Má výkon jako 40.000 laptopů

Představte si 40.000 laptopů pracujících současně. Tímto výpočetním výkonem disponuje superpočítač MareNostrum 4. Nejvýkonnější počítač ve Španělsku a sedmý nejvýkonnější v Evropě, který umožňuje uskutečňovat nejrůznější simulace od činnosti srdce přes prognózy průběhu klimatické změny až po ekologické katastrofy. Seat ho však používá k optimalizaci aerodynamiky svých vozů.

MareNostrum 4 je umístěn v barcelonském superpočítačovém centru BSC (Barcelona Supercomputer Center), přesněji tedy ve staré odsvěcené kapli v severním kampusu Katalánské polytechnické univerzity. Automobilka v rámci spolupráce využívá výpočetní výkon všech 165.888 procesorů. Na místě je udržována stála teplota vzduchu 24 °C a relativní vlhkost 36 %.

„V rámci své specializace se zabývám spalovacími prostory v leteckých motorech, uskutečňuji simulace větrných turbín a v případě mé spolupráce se značkou Seat zkoumám vliv tvarového řešení nábojů kol na aerodynamiku celého automobilu,“ říká Oriol Lehmkuhl, výzkumník superpočítačového centra BSC, který je jedním ze stovek odborníků ze všech koutů světa používajících superpočítač pro své projekty.

Vylepšování aerodynamiky automobilu zahrnuje snižování součinitele aerodynamického odporu vzduchu. Seat tak samozřejmě míří k výsledku, kterým jsou hospodárnější vozy s nižší spotřebu paliva a produkcí emisí CO2. Analýzy se soustředí především na příď a záď, spodní část vozu, pneumatiky a kola.

Dosud byly při optimalizaci aerodynamiky používány simulace a reálné testy hliněných modelů ve skutečné velikosti v aerodynamickém tunelu. Testování v aerodynamickém tunelu je však mnohem nákladnější a hliněné modely podléhají degradaci a musejí se neustále měnit. Superpočítače navíc umožňuje zahrnout více parametrů a sledovat proudění vzduchu uvnitř kol při jejich otáčení. Cílem je zmenšovat rozdíly mezi simulacemi a realitou.

Výhodou je také uskutečňování analýz v rekordně krátké době. „Tvary kol převádíme do souřadnicových bodů v souřadnicové soustavě a každý bod je analyzován skupinou procesorů pracujících souběžně. Kdyby byly analyzovány jednotlivě, trvalo by to měsíce,“ říká Lehmkuhl.

Základní údaje o superpočítači MareNostrum 4: Superpočítač Superpočítačové centrum BSC 3456 výpočetních uzlů 180 metrů čtverečních 6912 výpočetních jader 24 °C teplota vzduchu 165.888 procesorů 36 % relativní vlhkost 13,7 PFLOPS 19 tun skla 78.000 kg hmotnost 26 tun oceli

„V budoucnosti bychom rádi simulovali všechno najednou: proudění vzduchu, skelet karoserie, spalování a dokonce i cestující uvnitř vozu. V současnosti to ještě není možné, ale za 15 let to umožní počítače s tisíckrát vyššími výkony,“ dodává Lehmkuhl. BSC je nyní kandidátem na umístění superpočítače MareNostrum 5, který by zvýšil výkonnost současného superpočítače více než 20krát.