Seat velkolepě oslavil 30 let od letní olympiády v Barceloně. Připravil zážitky, na které se nezapomíná!

30 let od Letních olympijských her v Barceloně sice uplyne až v létě letošního roku, Seat ale kulaté výročí oslavil už začátkem dubna. Ptáte se, proč zrovna Seat? Tak čtěte dál…

Pamatujete si, co jste dělali v létě roku 1992? Já jsem si zrovna kroutil své čtvrté léto v životě a hádám, že žížaly v trávě pro mě tenkrát měly větší váhu než informace, že Jan Železný získal zlatou medaili na Letní olympiádě v Barceloně. Více než stočlenná československá výprava tehdy domů dovezla sedm medailí (čtyři zlaté, dvě stříbrné a jednu bronzovou), akce však mohla být zajímavá i pro automobilové fanoušky. Letní olympijské hry v Barceloně totiž sponzorovala automobilka Seat a blýskla se velice zajímavým sedanem Toledo na elektrický pohon.

Asi není třeba připomínat, o jak nezvyklé auto tehdy šlo a že po třiceti letech je úroveň elektromobilů úplně jiná, Seat Toledo Electric však byl první a svým způsobem položil základy elektromobilů španělské automobilky. Vůz jsme si v samostatném článku připomněli už před třemi lety, začátkem dubna letošního roku se však znovu uvedl do povědomí veřejnosti. Seat si totiž na akci El Espíritu de Montjuïc připomněl třicetileté výročí od sponzorství olympijských her v Barceloně a vytáhl znovu na světlo nejenom elektrické toledo, ale také skoro dvacítku historických vozidel, připravených ke spanilé jízdě.

Spanilá jízda nebyla jen tak ledajaká. Akce El Espíritu de Montjuïc, během níž oslava výročí probíhala, představuje naprostou špičku pro historické závodní a soutěžní vozy v jižní Evropě a jen tak „mimochodem“ probíhá na katalánském závodním okruhu. Akce si dala na dva roky pauzu, devátý ročník však proběhl ve velkém stylu, a co se hlavního programu přímo na závodní dráze týče, šlo o dokonalou pastvu pro oči fanouška okruhového závodění.

Rozhodně bylo nad čím žasnout, považte: historické formule 1 z let 1966 až 1985, vozy GT a Touring, speciály pro vytrvalostní závody, staré devět set jedenáctky a spousta dalšího. To všechno můžete sledovat z tribuny, a když máte štěstí jako my, podíváte se i do boxů, kde můžete na vlastní oči spatřit třeba šestikolku Tyrell (šlo o repliku, ale to je úplně jedno), monopost Jamese Hunta či McLaren Nikiho Laudy. Teď vám řeknu, jak celá akce, jíž byl Seat partnerem, probíhala.

Zážitek střídá zážitek

Projet se po legendárním závodním okruhu je vždycky zážitek. A je úplně fuk, jestli jedete rychle nebo pomalu, v autě nebo třeba na kole, protože si naživo prohlédnete místa, kde sváděly souboje ty největší hvězdy motorsportu, kde se rozhodovalo o vítězstvích a podle stop pneumatik vedoucích do kačírku také o prohrách. A jedno takové svezení mě čekalo hned v úvodu akce.

Své první a za volantem auta zatím jediné kolo na katalánské závodní trati jsem absolvoval za volantem Seatu 124 LS. Za výkon 48 kW a točivý moment 88 N.m se čtyřmetrová auta nestydí ani dnes, tady to ale o rychlosti rozhodně nebylo. Málokdy jsem zařadil čtyřku, tenounký volant bych prsty obtočil snad několikrát a snažit se zvládnout objet okruh co nejrychleji, by bylo vlastně na škodu. Jedu tam, kde se ještě před pár minutami proháněly historické formule, prototypy pro Le Mans či americký Mosler MT900R, který měl z vozů své kategorie suverénně nejlepší zvuk. Inu, sedmilitr se nezapře! Cílovou rovinku, na které se odehrávaly zajímavé souboje pod plným plynem, si už ale neužíváme. Flotila historických seatů, kterou si můžete prohlédnout v přiložené galerii, míří do boxů a nás čeká další část programu – tentokrát mimo okruh.

Tentokrát už byla jízda o poznání delší. Připravený okruh v okolí katalánského Montmeló měřil téměř 40 kilometrů a měl nám zabrat přibližně tři čtvrtě hodiny. Z šedesátých a sedmdesátých let jsem se rychle posunul do osmdesátek, protože jsem usednul za volant Seatu Ronda, vyráběného v letech 1982 až 1986.

Už před 40 lety měl hatchback velikosti dnešní ibizy elektricky stahovaná okna, i po čtyřiceti letech od spuštění výroby jde ale o moderní auto i na dnešní poměry. Jasně, nedosahuje takových bezpečnostních standardů jako dnešní vozy, čehož si můžete všimnout třeba na tenounkých předních sloupcích, ovládá se ale snadno a ani jízda není na dnešní poměry špatná. Navíc ty tenké sloupky zajišťují špičkový výhled z kabiny, což byla ostatně první věc, které jsem si všimnul už v Seatu 124 LS. Bourat bych s ním dneska nechtěl, ale ta svoboda je úžasná.

Parametry patnáctistovky Seatu Ronda neurazí ani dnes – 63 kW a 119 N.m stačí k zrychlení z nuly na stovku asi za 13 sekundy, motor má navíc moc hezký zvuk a jde hezky za plynem. Byla to velmi příjemná jízda a zjištění, že i čtyřicet let staré auto můžete úplně v pohodě používat na denní bázi, když chcete. Mě osobně ale stejně nejvíce lákal první Seat Ibiza 1.5 GLX. Na takové auto už dnes na ulicích nenarazíte, natož v dokolaném stavu. 3,7 metru dlouhý hranatý hatchback je dodnes krásné auto a je znát, že tento styl není ani v dnešní době úplně zapomenut. Stačí se kouknout na Hyundai Ioniq 5 – jistá podobnost tam je.

Druhý den se nesl hlavně v duchu okruhového závodění. Na trati od rána probíhaly tréninky a kvalifikace jednotlivých sérií, samozřejmě včetně historických formulí, které právem budily velkou pozornost. Po poledni byl čas nahlédnout do boxů, tentokrát ale se vzácným doprovodem. Tím byl Jo Ramírez, dnes osmdesátiletý dědeček v bekovce a pohodlných teniskách, který během své kariéry působil v několika týmech formule 1 a v letech 1984 až 2001 koordinoval tým McLaren. Procházka po pit lane byla hodně intenzivní – viděli jsme monoposty formule 1 bez kapotáže a mohli tak obdivovat tehdejší techniká řešení. Koukáte přitom mechnikům pod ruce a když ve vedlejší garáži někdo „nakopne“ motor, máte pocit, že jste jedním z jeho pístů. Ten řev je neuskutečný! Neuvěřitelný žážitek, na který nikdy nezapomenu.

Ještě něco jsem vám neřekl...

Otázkou však zůstává, jestli to bylo opravdu to maximum, jaké jsem na katalánském okruhu zažil. Projel jsem se po něm v historickém Fiatu Seatu 124, přiblížil se monopostům Nikiho Laudy či Jamese Hunta na vzdálenost natažené paže, viděl naživo legendu formule 1, jenže to nebylo všechno. Program samotného Seatu totiž vyvrcholil už o den dříve společným výběhem přímo na okruhu, a protože jsem v posledních letech nadšený běžec, nemohl jsem si ho nechat ujít.

Společně s více než stovkou běžců jsem se vydal na pohodové kolečko, během nějž jsme si předávali jednu z originálních olympijckých pochodní. Skupinu vedl v plně provozuschopný elektrický Seat Toledo, záda nám hlídal originální Seat Ibiza Olímpico, atmosféra byla fenomenální. Přestože Seat tuto část programu prezentoval jako malý maraton, nešlo o závod. Vzdálenost 4,7 km udal závodní okruh, který jsme si zase mohli prohlédnout z jiné perspektivy než za volantem auta. Kopce jsou strmější, než se zdálo, poryvy větru vnímáte úplně jinak. Co se v boxech zdálo jako jarní větřík, se na trati ukázalo jako pořádný fičák!

V neděli 5. června se na katalánském závodním okruhu pojede Velká cena Katalánska silničních motocyklů, tak nezapomeňte kouknout na web motogpsport.cz, kde vám kolegyně Míša přinese aktuální informace ze zákulisí, tréninků, kvalifikací a samotných závodů jednotlivých kubatur. Mám tušení, že letos se budu koukat s citelně větším zájmem než doposud!