Seat v Česku dramaticky snižuje ceny legendárních modelů. S edicí Vamos je zvýhodnění klidně i 140.000 Kč

Zachtělo se vám na léto nového vozu? Zdá se, že v Seatu to vycítili a připravili si velmi zajímavé nabídky.

České zastoupení automobilky Seat otevírá velmi lákavou letní nabídku. Pokud to vezmeme odspodu, tak malý hatchback Ibiza můžete koupit se slevou až 32.000 Kč, přičemž jeho větší sestru Arona je možné mít se slevou až 25.000 Kč. Ta největší pecka vás ale čeká u modelu Leon, který se nedávno prošel faceliftem. Zde je jak sleva, tak i nějaká ta výbava navíc. Znamená to, že celkové zvýhodnění na model se pohybuje od 75.000 Kč do 140.000 Kč. V ceníku nyní najdete model Leon za vstupní částku 552.900 Kč s motorem 1.5 TSI o výkonu 85 kW (110 koní). Kombi Sportstourer vyjde na 582.900 Kč.

Modely Arona, Leon a Ateca pak mají akční edici Vamos. Zde máme jako příklad uvedenou aronu s motorem 1.0 TSI (70 kW) za 489.900 Kč, která obsahuje automatickou dvouzónovou klimatizaci, senzory deště a světla, elektricky sklopná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka, elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko nebo tmavě tónovaná skla oken vzadu, což je zvýhodnění 30.400 Kč.

Dalším příkladem je třeba Arona s motorem 1.5 TSI o výkonu 110 kW (150 koní) a automatickou převodovkou, kterou máte s výbavou FR a s edicí Vamos na 639.900 Kč. Už v tom máte ale i Full-LED světlomety Plus, přední a zadní parkovací senzory, zadní kameru, automatický parkovací asistent, ambientní osvětlení nebo vyhřívání sedadel.

Vamos může být také Leon, kde když mrknete na slevy a zvýhodnění, dostanete se třeba na 724.900 Kč za Leon Vamos ve výbavě FR s mild-hybridním motorem 1.5 eTSI o výkonu 110 kW, s osmnáctkami, 12,9palcovou navigací, bezklíčovým odemykáním nebo automatickým couváním z parkovacího místa. V případě, že se rozhodnete využít financování, je pro vás připraveno další zvýhodnění.