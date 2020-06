SEAT v Barceloně otevírá zážitkové centrum městské mobility CASA SEAT

CASA SEAT, nové reprezentační centrum španělské automobilky ležící v samém srdci Barcelony na rohu bulvárů Paseo de Gracia a Avenida Diagonal, zatím alespoň digitálně otevírá své brány a odhaluje, co bude nabízet po svém fyzickém otevření. To je plánováno v nadcházejících týdnech. Internetového přenosu slavnostního otevření se zúčastnili členové nejvyššího managementu společnosti SEAT, brankář týmu FC Barcelona Marc ter Stegen a interiérový designér Lázaro Rosa-Violán.

Nové prostory budou plnit roli centra vývoje městské mobility, která patří mezi strategické pilíře společnosti SEAT. Zároveň se stanou ideální lokalitou pro prezentaci značky CUPRA. Nové zážitkové centrum bude zkrátka vstupní bránou do světů obou značek a místem představení projektů inspirovaných mobilitou Barcelony a její městskou kulturou.

Podle předsedy představenstva společnosti SEAT Carstena Isenseeho „je Barcelona domovem společnosti SEAT od roku 1950, a pomáhá ji zviditelňovat na veřejnosti i mezi návštěvníky z celého světa. V tomto novém sídle v centru města budeme ukazovat mimo jiné budoucnost společnosti v oblasti mobility“.

Wayne Griffiths, člen představenstva společnosti SEAT, odpovědný za prodej a marketing, a předseda představenstva značky CUPRA, dále zdůraznil, že „CASA SEAT je příkladem současných vztahů značky s tímto fantastickým velkoměstem. Je to zážitkové centrum v srdci Barcelony, v němž mohou zákazníci a obyvatelé města vstupovat do světa značek SEAT a CUPRA a v němž budeme ukazovat nejprogresivnější projekty. Obecně se zde mohou lidé seznámit se vším, čím se naše společnost se svými značkami zabývá“.

Christian Stein, generální ředitel komunikace SEAT a oddělení vztahů společnosti SEAT a koncernu Volkswagen se španělskými institucemi, řekl, že „toto bude místo pro výměnu nápadů, kreativitu a podnikání a také místo, kde budou vítaná média a instituce. Bude to prostor pro rozhovory na téma mobility, místo, kde lze zjišťovat potřeby velkoměsta a nalézat kreativní řešení prostřednictvím spolupráce a otevřených inovací“.

Zdroj informací o nejnovějších trendech v městské mobilitě

Účastníci virtuální prezentace získají představu o tom, co bude CASA SEAT na ploše 2600 m2 nabízet. Prostory byly vytvořeny s ambicí stát se centrem, v němž vzniká nová definice budoucí mobility. Řešení pro úspěšné překonávání současných výzev bude CASA SEAT hledat ve spolupráci s různými partnery. Mobilita ve velkoměstech prochází rychlými změnami, a to obzvláště nyní, v důsledku pandemie koronaviru. SEAT v uplynulých dvou letech investoval do produktů pro mikromobilitu, které se těmto novým okolnostem přizpůsobují. CASA SEAT nám díky své strategické poloze poskytuje veškerou inspiraci, kterou potřebujeme pro jejich vývoj,“ vysvětlil Lucas Casasnovas, ředitel SEAT Urban Mobility.

CASA SEAT bude nabízet akce podporující navazování kontaktů a výměnu nápadů jako jsou diskuze, semináře a různé kulturní interakce v oblastech mobility, trvalé udržitelnosti, technologií a podnikání. „Mobilita budoucnosti bude úzce propojena s městskou kulturou. Proto jsme centrum CASA SEAT koncipovali jako ideální místo pro setkávání obou světů,“ zdůraznil Gabriele Palma, ředitel centra CASA SEAT.

Budoucnost žije v srdci Barcelony

Budoucí modely SEAT a CUPRA a všechny nové produkty a služby obchodní jednotky Urban Mobility budou navrhovány a vystavovány v centru CASA SEAT, konkrétně ve druhém podlaží budovy, kde bude umístěna koncepční laboratoř CASA SEAT Concept Lab. V ní budou designéři společnosti pracovat na prvních fázích vývoje nových modelů. V této tajné laboratoři budou rozvíjet nejinovativnější návrhy inspirované světlem a pulzující energií barcelonského životního stylu. Návštěvníci centra CASA SEAT budou podobně překvapeni také inovativními fyzikálními a digitálními zážitky v showroomu v prvním podlaží. Zde budou vystaveny aktuální novinky značek SEAT a CUPRA. Společnost v těchto prostorech bude rovněž propagovat nová řešení pro městskou mobilitu.

Prezentace se zúčastnil ambasador značky CUPRA a fotbalista klubu FC Barcelona Marc ter Stegen, který řekl: „Mám velkou radost, že značka, kterou reprezentuji jako globální ambasador, slavnostně otvírá tyto prostory v této tak privilegované lokalitě, v srdci Barcelony. Je to místo, o kterém vím, že ho budu často navštěvovat, abych měl vždy aktuální přehled o novinkách a modelech ze světa značky CUPRA.“

Ikonická budova navržená architektem Carlosem Ferraterem

Proslulý architekt Carlos Ferrater se ujal se svou architektonickou kanceláří OAB (Office of Architecture in Barcelona) projektu kompletní přestavby budovy, v níž sídlí centrum CASA SEAT. Renovační projekt koncipoval budovu jako místo setkávání a výkladní skříň velkoměsta. V důsledku rozdělení budovy na dvě nezávislé části vznikla nová pasáž z bulváru Paseo de Gracia ke kostelu Pompeia na opačné straně ulice.

Ferraterův projekt považuje centrum CASA SEAT za hlavní místo setkávání ve velkoměstě. Architekt proto vyztužil pilíře na straně do ulice, vytvořil volné prostory v rozích stavby a zaoblil všechny hrany fasády. Výsledkem těchto tří úprav je zaoblená, souvislá fasáda dodávající budově otevřený, jedinečný, vlídný charakter. K tomu přispívají unikátní zvlněná okna s bronzovým potiskem, která také zvyšují průhlednost vnějších stěn budovy. Její charakter a kulturní aktivity tak budou pro všechny kolemjdoucí zřetelně viditelné. CASA SEAT má největší zakřivená skleněná okna ve Španělsku, která se bezesporu stanou vizuální ikonou Barcelony. Celkově je CASA SEAT moderní reinterpretací charakteristických budov v barcelonské čtvrti Eixample. A je budovou, jež oslavuje historii barcelonské urbanistiky, ale současně ji také promítá do budoucnosti.

Interiérový design, díky němuž se návštěvníci budou hned cítit jako doma

„Užívejte si prostoru, jako by patřil vám“ – tak zní poselství, které se interiérovým designem centra CASA SEAT snažilo vyjádřit studio Lázaro Rosa-Violán. „Je to dynamický, proměnlivý prostor s vysoce integrovaným designem,“ říká interiérový designér. Toto útulné místo ukazuje spojení společnosti SEAT s Barcelonou jako otevřeným, moderním, kreativním a inspirujícím velkoměstem a jejími odlišnými hodnotami.

Lázaro Rosa-Violán navrhl se svým studiem interiérový design, jehož dominantním prvkem je široká paleta vzrušujících odstínů: výrazně rezavé barvy, světle zelené a modré. Díky tomu jsou vnitřní prostory dynamické a útulné. Tato intenzita barev umožňuje také zvýraznit kvalitu materiálů z místních zdrojů včetně mikrocementu s různou zrnitostí ve všech čtyřech podlažích a dřevěných prvků, jež poskytují centru CASA SEAT moderní a přívětivý charakter.

Hlavní kouzlo vnitřních prostorů spočívá v jejich světle. Na jedné straně proniká dovnitř barcelonské světlo velkou skleněnou fasádou, vybavenou systémem elektricky ovládaných žaluzií, díky nimž je CASA SEAT trvale udržitelnou budovou s minimalizovanými požadavky na klimatizaci. Na druhé straně je interiér zaplavován důmyslně vytvářeným nepřímým světlem z módních a starožitných svítidel. Tím vzniká vřelá, útulná atmosféra. Kombinace obou zdrojů světla posouvá do popředí pozoruhodné prvky vnitřních prostorů. Mezi ně patří odpružené stoličky a nástěnné malby – buď ozdobné, nebo nějakým způsobem související s mechanikou a pohybem. Tím vzniká spojení mezi vnitřním prostředím a automobilovým odvětvím.

Gastronomie Ametller Origin jako důvod pro setkání v CASA SEAT

Součástí CASA SEAT bude také kavárna a restaurace provozovaná gastronomickým podnikem Ametller Origen, který vychází ze středozemní kuchyně připravované především ze sezónních surovin. Restaurace tak bude další atrakcí těchto společenských prostorů díky gastronomické nabídce, která staví do popředí zdravou výživu, trvalou udržitelnost a poměr kvalita/cena. V přízemí naleznou návštěvníci rozlehlou zónu pro rozhovory v příjemném prostředí, v němž mohou obdivovat nejnovější prototypy a koncepční vozy značky SEAT. K dispozici bude také pracovní část, v níž mohou probíhat setkávání nad novými projekty a jejich vývoj ve spolupráci s mladými, nadějnými firmami.

Městská kultura, inovace a talent: klíčová témata programu CASA SEAT

CASA SEAT se začlení do kulturního, uměleckého a podnikatelského ekosystému velkoměsta bohatým kalendářem akcí, diskuzí, koncertů a seminářů, jejichž protagonisty budou městská kultura, mobilita, trvalá udržitelnost a technologie.

Do fyzického otevření centra CASA SEAT, budou tyto inovativní a zajímavé akce probíhat online a bude možné je sledovat prostřednictvím webových stránek www.casa.seat. Na nich budou dostupné rovněž záznamy již uskutečněných akcí, například diskuze o vlivu pandemie onemocnění COVID-19 na budoucnost mobility, která proběhla koncem dubna s Johnem Moavenzadehem, ředitelem oddělení městské mobility v Massachusettském technologickém institutu (MIT), nebo digitální setkání, v němž filmová režisérka Isabel Coixetová a architekt Carlos Ferrater hovořili o vztahu mezi kinem a architekturou.