Radosti Povedený design Bohatá výbava Silný motor Velký vnitřní prostor Starosti Ovládání klimatizace Pouze nouzová třetí řada sedadel Vysoká cena po dovybavení 8 /10 Seat se svým největším SUV Tarraco vydal do silně konkurenčního prostřední v roce 2018. K liniím Style a Xcellence, s nimiž vůz vstupoval na český trh, přibyla sportovněji střižená výbava FR a nedávno výrobce ukázal produkční verzi do zásuvky, jistou obměnou motorové palety však SUV prošlo ještě dříve. Dosavadní vrcholný dvoulitr TDI s výkonem 140 kW vyměnilo za silnější motor 2.0 TDI Evo se 147 kW, přičemž v kombinaci s linií FR jde o nejdražší verzi současné nabídky. Opravdu stojí za téměř 1,2 milionu korun? Co se prodejních výsledků Seatu Tarraco na českém trhu týče, nejsou v porovnání s některými již dlouho zavedenými konkurenty špatné. V loňském roce u nás bylo dle statistik Svazu dovozců automobilů registrováno 382 kusů, což je více než v případě Hyundaie Santa Fe (323 kusů) a mnohem více než v případě Kie Sorento (111 kusů). To není špatné, na nováčka. Na druhou stranu třeba vozy Mitsubishi Outlander (488 kusů) či Peugeot 5008 (1198 kusů) tarracu ujely, a koncernoví sourozenci Volkswagen Tiguan (3965 kusů) a Škoda Kodiaq (7290 kusů) byli kdesi v nedohlednu. Fešák z Wolfsburgu Zkoušený Seat Tarraco v nejdražším provedení FR do Česka dorazil ze Španělska a zdržel se jenom na pár dnů. Je to zároveň snad nejhezčí tarraco, jaké jsem dosud viděl. Hluboký černý lak, lakované spodní ochranné nástavce dveří, které jsou u jiných verzí v matném plastu, a dvacetipalcová litá kola Supreme FR velkému SUV sluší. Stále vypadá seriózně, avšak s drobnou dávkou sportovnosti, jak tomu u podobných linií bývá. Se Seatem Tarraco na Ještědu: Snese hodně, ale nevytratilo se něco? Maska chladiče či dekory v předním nárazníku jsou matně šedé, stejně jako kryty vnějších zpětných zrcátek, a chrom se soustředil pouze na lišty okolo bočních oken. I cenově dostupnější linie Xcellence, která naopak chromem nešetří, má vzadu naznačené koncovky výfuku. Linie FR, která se základním motorem 1.5 TSI/110 kW začíná na 924.900 Kč, však trend dohnala na další úroveň. Díry v nárazníku jsou široké a slepé, stejně jako například u nového Leonu FR. Vůz, který vidíte na fotkách, byl napěchovaný všemožnou výbavou doslova k prasknutí, navíc měl v kufru složená další dvě místa k sezení, za která se u všech tří dostupných linií (Style, Xcellence, FR) připlácí 20.500 Kč. Budete-li chtít eferko s vrcholným motorem 2.0 TDI/147 kW, který je kombinovaný výhradně s automatem DSG a pohonem všech kol 4Drive, bude vás to stát nejméně 1.159.900 Kč. Litá 20palcová kola (standardem jsou 19palcová) najdete v ceníku buď samostatně za 20.000 Kč, nebo v rámci paketu Technology FR společně s podvozkem DCC, vyhřívaným čelním sklem, audiem Beats a connectvity boxem za 37.000 Kč. Seat Tarraco už dostává k motoru 1.5 TSI i automat DSG. Čekejte příplatek 50 tisíc S paketem ušetříte, vždyť jen podvozek DCC stojí 20.900 Kč, i tak se ale cena zkoušeného vozu vyšplhala na 1.335.000 Kč. Nabídl v podstatě vše, na co si v dané cenové relaci můžete vzpomenout (soupis výbavy tradičně najdete ve třetí kapitole), včetně parádních sportovních sedadel s integrovanými hlavovými opěrkami, která nejenže skvěle vypadají, ale jsou rozměrná a mimořádně pohodlná při dlouhém cestování. Linie FR je má ve standardu a najít je můžete třeba i v modelech Cupra. Mikrofacelift jako změna k lepšímu? V rámci modelové péče dostalo tarraco také nový 9,2palcový infotainment se stejným prostředím jaké má leon, zmizely i ovladače pro nastavení hlasitosti hudby a rolování v menu systému pod displejem. Úplnou novinku v rámci značky představuje panel klimatizace bez fyzických tlačítek, zato s trojicí dotykových lišt pro nastavení teploty pro zóny řidiče a spolujezdce a ovládání intenzity ofuku. Má ho už modernizovaný tiguan a na pohled vypadá dobře, z ergonomického hlediska však lety osvědčenému a na dnešní poměry už obstarožně vypadajícímu panelu s trojicí velkých kruhových ovladačů, se kterými jste zvládli pracovat pouze po hmatu, prostě nemá. Seat Tarraco už v Česku koupíte i v ostřejší verzi. Zatím tak ale jenom vypadá Pokud dosud nemáte se Seatem Tarraco žádné zkušenosti, ale znáte Škodu Kodiaq nebo Volkswagen Tiguan Allspace, vězte, že je to v podstatě to samé v bledě modrém. Tedy vysoká krabice s velkou prosklenou plochou, do níž se pohodlně nastupuje, sedí se příjemně vysoko a uvnitř je spousta místa. Tato auta mohou do jisté míry zastoupit vozy MPV, kterých postupně ubývá, proto čekejte spoustu větších či menších odkládacích přihrádek, asymetricky dělená a podélně posuvná zadní sedadla (to aby se vůbec dalo nastoupit do třetí řady), a když si vyberete verzi Style nebo Xcellence, najdete na zadních stranách předních sedadel praktické sklopné stolky. Stejně jako u řady dalších sedmimístných SUV však narazíte na kompromisy. Třeba že dvojice zadních výklopných sedadel opravdu neuspokojí vzrostlé cestující, protože by museli mít kolena pod bradou, navíc zaražená do opěradel sedadel druhé řady. V MPV Seat Alhambra si úplně dozadu sednu i já se svými 190 centimetry. Je ale fajn, že i když si koupíte SUV se čtyřkolkou, sedmi sedadly a lepším audiem se subwooferem v kufru, pořád se našel prostor alespoň pro dojezdovou rezervu. Ba co víc, když vůz plně obsadíte, nemusíte nechávat doma krycí roletu kufru – ta má totiž také speciální místo pod podlážkou. Seat už vyrábí Tarraco do zásuvky. Velké SUV láká na spotřebu 1,6 litru a 245 koní Rozdíl v objemech kufru pěti- a sedmimístné verze je „jen“ 60 litrů (760 vs. 700 litrů), s vyklopenými zadními sedadly pořád máte k dispozici relativně použitelných 230 litrů. Zkoušenému kousku vzadu nechyběly zásuvky na 12 a 230 voltů, pravda, za 2500 Kč, či elektricky odjistitelné tažné zařízení, na které můžete připojit brzděný přívěs o hmotnosti až 2450 kg (v případě testovaného motoru). Seat Tarraco je zkrátka ten stejný „všeuměl“ jako řada dalších sedmimístných SUV, což ale nutně nemusí znamenat, že dělá všechno stoprocentně.

Pohodový silák Ačkoliv to při srovnání s úvodní, dva roky starou nabídkou pohonných jednotek Seatu Tarraco vypadá, že se za tu dobu zase tam moc nestalo, opak je pravdou. Základní patnáctistovku TSI už dneska pořídíte i s automatem, dvoulitr TSI se 140 kW je dostupný pouze ve skladových vozech (dle ceníku platného od listopadu) a výkonově slabší dvoulitr TDI (110 kW) už není možné kombinovat s pohonem všech kol. Vrcholný dvoulitr TDI navíc posílil na výsledných 147 kW. Pravda je ovšem taková, že oba agregáty 2.0 TDI pocházejí z nové generace Evo (EA288) a na českém trhu jsou poměrně krátce. Seat vzpomíná na své vlajkové lodě. Jak se měnily pilíře španělské značky? Právě nejsilnější Seat Tarraco s výkonem 147 kW a točivým momentem 400 N.m dostupným od 1750 do 3000 otáček je tím vozem, který utáhne až zmiňovaných 2450 kilogramů. Divoký však není. Stejně jako minulý týden poprvé testovaná Škoda Octavia Scout se stejným motorem hodně sází na silné spodní pásmo otáček, sedmistupňová převodovka DSG (DQ381 s dvojicí mokrých spojek) nezmatkuje a nechá sílu vycházet pěkně z hloubky. Naopak bezhlavá jízda stylem brzda-plyn motoru ani převodovce nevyhovuje. Hnát nafťák nad 4000 otáček za minutu nemá smysl, jen v nich zbytečně hlučí, už ani moc netáhne a zbytečně roste spotřeba. Už si pomalu zvykám, že tento motor není v příčné zástavbě úplně nejtišší, respektive není tak tichý jako u vozů Audi s podélnou zástavbou (tam má 150 kW), a na volnoběh pouští vibrace do volantu a řízení. V Octavii Scout to bylo to samé, při jízdě se však tyto neduhy vytrácejí. Seat slibuje spotřebu do 7,0 l/100 km (dle WLTP), osobně jsem se nejníže dostal na 6,7 l/100 km. Byla to plynulá jízda s větším podílem dálnice, dlouhodobá spotřeba po ujetí necelých sedmi set kilometrů činila 7,5 l/100 km. A to musím uznat, že jsem se kolikrát pouze kochal a tarracu příliš nešlapal na krk. Seat ukázal nejlepší kousky jeho historie: Ibizu na rallye, auto pro krále i papamobil Být jiný, ztratil bych charakter Někde na facebooku jsem nedávno četl názor, že je koncern Volkswagen přeborníkem ve schopnosti prodávat to samé na několik způsobů. Tedy ne slovo od slova, ale smysl sdělení zůstal zachován. Nesouhlasím hned ze dvou důvodů. Trend modulárních platforem už roky panuje u celé řady automobilek, navíc říci například o Seatu Leon, že jezdí stejně jako Škoda Octavia a Volkswagen Golf, je přinejmenším známkou toho, že dotyčný šiřitel názoru nikdy ve všech třech autech neseděl. Se Seatem Tarraco je to v podstatě to samé. Každá automobilka má své specifické ladění a u Seatu jsem si už zvykl na vyvážený kompromis mezi sportovností a každodenní použitelností, přičemž linie FR pro mě vždycky byla tím nejlepším přechodem mezi běžnými modely a verzemi Cupra. Tarraco verzi Cupra nemá a jeho motory mají zatím výkon nanejvýš 147 kW (e-Hybrid se 180 kW se ještě neprodává), to ale neznamená, že se nemůžete hezky povozit. TEST Seat Leon 1.5 eTSI (110 kW) DSG: Můj brácha má prima bráchu Ačkoliv je Seat Tarraco na pohled i uvnitř velké auto, jeho rozměry při jízdě poznáte hlavně podle toho, že máte kolem sebe spoustu místa. Je příjemně tuhý i ve výchozím režimu, ryze komfortní mód nemá ani v nastavení podvozku DCC. V zatáčkách se vodí s podobnou lehkostí jako leon, jen při svižném tempu by mohl být podvozek pracovitější. Poznáte to podle toho, že když jedete po hodně zvlněné silnici, karoserie se spíše kolébá, než že by nerovnosti vyžehlily už samotné pružiny s tlumiči. To je ale problém třeba i Škody Octavia Scout s adaptivním podvozkem. V zatáčkách se ale tarraco příliš nenaklání a při plynulé práci s plynem a řízením se bezprostředně nedostavuje ani nedotáčivost. Více než cokoliv jiného je to ale rodinný dostavník, který na dlouhých cestách posádku vlastně ničím neomezuje. Podvozek ani na horším povrchu nedrncá, jen dvacetipalcová na ostrých nerovnostech občas „zakopávají“ a rázy se pak přenášejí i do karoserie. Co naplat, příplatkové dvacítky Supreme FR mají 40procentní profil pneumatik (255/40 R20), moc si ale nepolepšíte ani se standardními devatenáctkami se stejnou šířkou a 45procentním profilem. TEST Seat Leon 1.5 eTSI (110 kW) DSG: Můj brácha má prima bráchu Co si tak vzpomínám, má zkoušené eferko asi nejblíže k naladění Škody Kodiaq RS, jen mu kvůli slabšímu motoru chybí část dynamiky i větší rychlost. Rozdíl 29 kW a 100 N.m oproti motoru 2.0 Bi-TDI poznáte, komu by se ale po eresu fakt hodně stýskalo, může si spravit chuť alespoň sportovněji laděným Seatem Tarraco. Opravdu rovnocenným soupeřem eferka je však Škoda Kodiaq Sportline, která se 147kW nafťákem vychází na 1.134.900 Kč, tedy o 25.000 Kč levněji než Seat Tarraco FR. Nový motor 2.0 TDI Evo s výkonem 147 kW je obecně jenom částečnou náhradou za silné Bi-TDI, které zabily emise (tarraco jej nikdy nemělo), pro větší rodinné SUV, klidně i sportovněji laděné, se však hodí výborně. Seat Tarraco FR je toho jasným důkazem.