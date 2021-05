To bychom měli většinu výhod. K negativům se pak řadí zástavba baterie pod podlahou kufru. Z původního zavazadlového prostoru 760 litrů ukrojila 150 litrů. Není ani možné objednat tuto verzi v sedmimístném uspořádání, což je u takto velkého auta škoda. S hmotností 1868 kg jde také o nejtěžší tarraco nabídky, a pokud nebudete pravidelně nabíjet, menší nádrž na 45 litrů vám moc nevydrží.

Výhody a nevýhody jsou jasné už na papíře. Předně, když budete používat elektrický režim maximálně a nabíjet tak pilně, jako svůj smartphone, slibuje Seat spotřebu do 2,0 l/100 km. Naše tarraco pak bylo sice na španělských značkách, ale dle tabulky produkuje 41 gramů škodlivých emisí CO 2 na kilometr, což v Česku znamená možnost osazení EL značkami a využívat výhody s nimi spojené .

Plně nabitá znamená, že s autem u nástěnné jednofázové nabíječky o výkonu 3,6 kW budete stát 3,5 hodiny, takže ideálně v rámci zaměstnání či doma v garáži na wallboxu. I obyčejnou zásuvkou na vrtačku to pak v pohodě stihnete přes noc, což byl i můj případ, protože k nám domů ještě motorismus 21. století nedorazil.

Základem je tedy čtyřválcová zážehová čtrnáctistovka o výkonu 110 kW (150 koní), které pomáhá elektromotor o výkonu 85 kW (115 koní). Kombinovaný výkon tak činí 180 kW (245 koní) a točivý moment je 400 N.m. Energii vůz sbírá do baterie o kapacitě 13 kWh. Plně nabitá vystačí podle tabulky k ujetí 49 km čistě na elektřinu.

Nyní má Seat Tarraco oproti Škodovce náskok i v technice. Nově se totiž nabízí i jako plug-in hybrid, čímž se Škoda u modelu Kodiaq pyšnit nemůže a nic na tom nezměnil ani nedávný facelift. Ústrojí tarraca do zásuvky se přitom nijak neliší od toho v plug-in hybridní Škodě Octavia, Cupře Leon či Audi A3 40 TFSIe.

Abych to řekl jinak, je nejvíce sportovní, i když se toto slovo k SUV zrovna moc nehodí. Schválně se ale svezte a přesně pochopíte, co tím myslím. Seat si tímto stylem jízdy drží správný krok stranou od svých koncernových sourozenců. Je nejvíce temperamentní a umí si na stejných základech vytvořit svůj vlastní charakter.

Pokud by mi někdo dal vybrat mezi Seatem Tarraco, Škodou Kodiaq , Hyundai Santa Fe a Kiou Sorento , tak si naladím nylonové struny na kytaře a připravím se na běh s býky v Pamplony. Seat Tarraco prostě vede na plné čáře, protože po projetí všech konkurentů na mě působí jako velmi tuhé a řidičsky nejpřívětivější auto.

FR, jako Fakt Raketa

Seat Tarraco do zásuvky je k mání ve dvou výbavách - Xcellence a FR. Jedna je luxusní, druhá sportovní. My jsme měli tu sportovní a černě lakované povrchy ve spojení s červenou barvou Merlot sedly velkému SUV jako zadek na hrnec. Vzhled vozu pěkně podtrhují i hliníkové devatenáctky ve specifickém designu FR, obalené do pneumatik 255/45 R19. Gumy tedy dostanete širší než v případě devatenáctek u výbavy Excellence.

Uvnitř je to ještě lepší. Standardem jsou třeba sportovní sedadla s integrovanou hlavovou opěrkou, která vypadají skvěle a mají větší boční vedení. Sportovní atmosféru tu ještě doplňují volant potažený perforovanou kůží v oblasti úchopu a hliníkové pedály. Interiér vypadá hodnotně a osobně se mi líbí víc než u verze Xcellence. Jediným slabším místem je dotykové ovládání klimatizace.

Většinu funkcí obstaráváte přes 9,2palcový infotainment, který obsahuje Wi-Fi a podporuje hlasové ovládání. Do standardu výbavy FR patří i zadní parkovací kamera, elektricky nastavitelné sedadlo řidiče, prediktivní adaptivní tempomat, bezklíčové odemykání a zamykání či vyhřívání předních a krajních zadních sedadel. Potřebujete snad něco víc?

FR, jako Furt Rekuperovat

Pokud si koupíte Seat Tarraco s plug-in hybridním motorem a nadšeně skočíte po variantě FR, nedostanete jako v případě jiných motorů sportovní podvozek, ale adaptivní tlumiče DCC. V infotainmentu si pak sportovní režim auta sice můžete navolit, ale takovou jízdu jako s jinými motory zřejmě nezažijete.

O vyloženě sportovní podvozek vás tedy ochudí a stejně tak se rozlučte i s pohonem všech kol. Seat Tarraco e-Hybrid není žádný horal a sportovec je jen částečně. Ano, delší dobu byl sice nejdynamičtější verzí v nabídce, ale varianta 2.0 TSI (180 kW) se čtyřkolkou a automatem mu prvenství vzala, a to drtivě. Na stovce je za 6,2 sekundy, zatímco hybrid o 1,3 sekundy později.

Je to tedy jen šetřílek ve sportovní kombinéze? Je a není. Plug-in hybrid má své nesporné výhody. I takto velké SUV bude v elektrickém režimu s nabitou baterií schopné akcelerovat velmi rychle z křižovatky. Funkce e-Boost pak umí vymáčknout z elektromotoru maximum a za plynem jdou pak oba motory moc pěkně.

Podle výše zmíněného čísla je vám ale asi jasné, že to žádná hitparáda stejně není. Mnohem lepší je tedy jet na pohodu a občas si užít zašimrání v podbřišku, když to z křižovatky vypálíte jako první. Pak se i spotřeba dostane tam, kam u takového auta chcete.

V mém případě spotřeba činila 7,6 l/100 km. Během prvních sto kilometrů s nabitou baterií a skromnou jízdou to však bylo 5,1 l/100 km. S vybitou baterií a při dálničních rychlostech se zase ukazatel blížil desítce. Stejně jako u všech plug-in hybridů je to tedy spíš o tom, jestli se hodí vašemu životnímu stylu.

Více mě trápil přechod mezi oběma motory, kdy zapojení spalovacího motoru do procesu není úplně hladké a tarraco má tendence cuknout. Když už ale jedete, je šestistupňová dvouspojková převodovka jemná a zbytečně nepanikaří. To je pak i lepší přepnout auto do hybridního režimu, ve kterém se chová jako hybrid třeba od Toyoty a umí s motory pracovat logicky.

Čistě na elektřinu uvádí Seat v tabulce dojezd 49 kilometrů, ale reálně to dělá necelých 40. Podvozek je tady spíše komfortní, i když stále příjemně tuhý. Progresivní řízení vybízí k rychlejším pasážím, ale motor to moc rád nemá. A velkou pochvalu zaslouží již zmíněné brzdy.