Seat se možná zcela přejmenuje na Cupru. VW z něj chce udělat prémiovou značku

Podobná zpráva se může zdát jako hodně přitažená za vlasy, podle britského Autocaru nicméně možnost přejmenování Seatu na Cupru není úplně nereálná. Podle náznaků samotného předsedy koncernu VW Herberta Diesse by se totiž mohl Seat pokusit o zacílení na více prémiovou stranu trhu a jménem Cupra zaujmout jinou sortu zákazníků.

Vše by zapadlo do širšího plánu, ve kterém chce VW více odlišit své značky. Dříve se objevily zprávy, že například Škoda má do budoucna fungovat jako ještě levněji působící značka, zatímco právě Seat by se pokusil zamířit výše a postupně rozšiřovat svou působnost v globálním měřítku včetně trhu Severní Ameriky.

Ambiciózním přejmenováním Seatu na Cupru by teoreticky znamenalo konec moderní éry španělské automobilky. Pod křídly VW by měla totiž Cupra fungovat jako „emocionální prémiová značka“, například po vzoru Alfy Romeo u koncernu Fiat Chrysler Automobiles. Se zaměřením na sportovněji střižené modely už navíc dosavadní odnož Seatu začala.

S výhledem na prémiovou část trhu má být přitom změna jména automobilky nutná. Seat totiž nyní u zákazníků neevokuje onen prémiový dojem, kdežto Cupra si teprve své publikum zákazníků buduje a od začátku míří výše. Hledí se tedy na skupinu zájemců, kteří by normálně koupi auta od Seatu nezvážili, protože nepůsobí nijak extra.

Jinému nasměrování Seatu by lichotily stále lepší výsledky Cupry, které se oproti roku 2018 zvýšily prodeje o takřka 80 % a letos již prodala přes 18.000 vozů. Na rozdíl tomu u Seatu byly sice vyzdvihovány slušné výsledky za minulý rok, ale přesto se značce moc nedaří na některých klíčových trzích Evropy jako třeba v Itálii a Francii.

Důvodem nezdaru Seatu na těchto trzích je podle šéfa automobilky Lucy de Meo právě špatná image značky. Přechod na jméno Cupra a vystoupení ze stínu Volkswagenu by pak mohlo tento problém vyřešit. Vše je ale zatím otázkou času. K žádnému definitivnímu rozhodnutí ještě nedošlo.

Galerie doplněna o koncept Cupra Tavascan.