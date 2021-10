Seat proměnil Ibizu ve funkční noční klub. Konečně tak dostála svému jménu

Španělská automobilka udělala ze svého městského hatchbacku Ibiza dle svých slov nejmenší noční klub na světě. Ibiza totiž samozřejmě není jen název modelu auta, ale také ostrov ve Středozemním moři, který je významným střediskem cestovního ruchu a světově proslul svým bujarým nočním životem.

TEST Seat Tarraco FR 2.0 TSI 4WD DSG: Když chcete hot-hatch, ale přijdou děti

Někdo si tedy řekl, že by měl vůz dostát svého jména. Do auta si tak našel cestu kompletní DJ pult napájený z jednoho z USB-C portů a připojený do infotainmentu přes mobilní aplikaci. Pro reprodukci hudby se použily příplatkové reproduktory Bose se sedmi reproduktory a výkonem 300W.

Na osvětlení jako v nočním klubu samotné ambientní osvětlení nestačí, takže na pomoc k vytvoření atmosféry přispěchala i další světelná technika. V 355litrovém kufru vozu je pak bar na výrobu mocktailů, což jsou koktejly bez alkoholu. Zvenku vítá hosty (nanejvýš čtyři) osvětlení a červený koberec.

Nová Cupra Born ve velké galerii: Má až 231 koní, jako sporťák ale moc nevypadá

První otevření mobilního nočního klubu proběhlo v New Yorku na Brighton Beach. Jako první si v tomto voze zahrál Woody Cook, DJ a televizní hvězda. Pokud jste starší ročník, asi vám jeho jméno nic neříká. Jeho otec, Fatboy Slim, už by vám ale něco říkat mohl. Jak to bylo s napájením a kolik toho při takové zátěži vydrží baterie automobilka nezveřejnila.