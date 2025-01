Seat podrží dostupná spalovací auta v nabídce. Cupru Leon čeká elektrifikace až v nové dekádě

Výkonný ředitel značek Seat a Cupra Wayne Griffiths promluvil s kolegy z britského Autocaru o budoucnosti různých modelů, čímž asi potěší zájemce o klasický pohon. Zároveň naznačil, že mezi značkami může proběhnout větší diverzifikace – Seat by se měl soustředit na dostupnou mobilitu s menšími vozidly, Cupra se může posunout ještě více k prémii.

„Cupra Leon i Cupra Formentor jsou založeny na stejné platformě. Budeme je rozvíjet i v příštím desetiletí. Pokud chceme pokračovat i v dalším dekádě, pak se o tyto vozy budeme muset vždy starat a revitalizovat je. U obou můžeme očekávat facelifty nebo vylepšení produktů, abychom je udrželi v nabídce tak dlouho, jak bude třeba. Poté bude nová generace Leonu elektrická.“ řekl Griffiths.

V příštím roce pak můžeme očekávat příchod důkladně vylepšených kompaktních modelů Ibiza a Arona s (mild) hybridním pohonem, díky němuž zvládnou příchod normy Euro 7. Díky nim by značka Seat měla zvládnout období, během nějž zatím kupci menších vozů netíhnou k elektromobilům.

„Stejně jako VW (s modelem Polo) chceme prodloužit životní cyklus těchto produktů, a to nejen s Euro 7, ale také s hybridizací, protože to je to, co tam chybí: hybridní modely,“ uvedl Griffiths. Zároveň ale dodal, že investice do Ibizy a Arony neznamená, že by se Seat odvracel od elektrické budoucnosti. Podle něj jde o reakci na fakt, že devět z deseti kupců v této třídě chce úsporné spalovací motory, ať už hybridní, nebo plug-in hybridní.

„Od elektrifikace jako směru se nehodláme odchýlit. Nezpochybňujeme cíl dostat se co nejrychleji k nulovým emisím. Na této cestě musíme být flexibilní a ne dogmatičtí. Nemůžeme nutit spotřebitele, aby jezdili elektromobily,“ vysvětlil Griffiths.