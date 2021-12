Slabší verze benzinové patnáctistovky v kombíku s hodně velkým kufrem? Funguje, ale musíte ji správně používat.

Radosti Skvěle nastavený podvozek Velmi rozumná spotřeba Praktický vnitřek Starosti S nákladem omezená dynamika v přímce Ovládání klimatizace skrze displej 8 /10 Vloni představená čtvrtá generace Leonu vnesla do nabídky pohonů větší pestrost. Poprvé je k mání s litrovým tříválcem TSI (na některých trzích dokonce jen s 66 kW/90 k, u nás startuje na 81 kW/110 k), v základní verzi Reference si ho můžete pořídit i s dvoulitrovým TDI na 85 kW/115 k, dále zde máme například mild hybridní eTSI s 48V palubní sítí, plug-in hybridní e-Hybrid, nebo třeba provedení TGI na CNG. Pokud netoužíte po alternativních či elektrifikovaných verzích, tradicionalista má výběr bohatý. Patnáctistovku TSI si můžete pořídit s 96 kW/130 k nebo se 110 kW/150 k, nad ní stojí dvoulitrový turbobenzin se 140 kW, plus zde máme klasiku ve formě silnějšího dvoulitrového TDI o výkonu 110 kW/150 k. Dnes zde v testu máme slabší 1.5 TSI, tedy skromnější motorizaci, která je kombinována s kombíkem v nejvyšší dostupné výbavě FR. Dává takový kontrast smysl? Nový Seat Leon má české ceny. Za kombi Sportstourer si připlatíte jen 20.000 Kč Patnáctistovka pracuje v Millerově cyklu a má turbodmychadlo s variabilní geometrií (ne lopatek rotoru, prosím pěkně, klapek ve statoru). Od silnějšího provedení o výkonu 110 kW se 96kW verze liší třeba vyšším kompresním poměrem (12,5:1 oproti 10,5:1), pořídíte ji už v druhé výbavě z čtyř dostupných od 607.900 Kč, kdežto výkonnější varianta je k mání až od třetí výbavy Xcellence se startování cenou 674.900 Kč. Rozdíl 67 tisíc korun je zde tedy nejen ve formě extra výkonu a točivého momentu (200 Nm oproti 250 Nm), ale také v 17“ litých kolech, zadních parkovacích senzorech, digitálním přístrojovém štítu, sportovních sedačkách, dešťovém i světelném senzoru, výškově stavitelných předních sedadlech, koženém multifunkčním volantu, LED předních mlhovkách plus spoustě stylových doplňků. Mým skromným odhadem je, že když už někdo kupuje kombi za více než šest set tisíc, raději sáhne po vybavenějším a silnějším kusu, i když 96kW verze má své nesporné kvality. TEST Seat Ibiza FR 1.5 TSI DSG: Skoro hot-hatch stylem, ale hlavně cenou Jednou z nich je například vrcholná kultivovanost. V tomto ohledu čtyřválcového jedenapůlčíka TSI chválíme napříč celou nabídkou koncernových vozů. Je krásně tichý a nevibruje ani ve chvíli, kdy se při nízké zátěži přepne do dvouválcového režimu. Akustické nepohodlí na vás nečeká ani ve chvíli, kdy ho ženete do vysokých otáček, nebo jedete v otáčkách nižších, v nichž se nedusí a nekucká. Zkoušená 96kW verze je k mání výhradně s šestistupňovým manuálem, s nímž je spolupráce snadná – dobře vymezené dráhy, optimální převody, se spojkou se také neperete. Nicméně pokud kombík, který je určen k přepravě nákladu a lidí, více naložíte, jisté rezervy síly by se zde hodily. S prázdným autem si tento motor poradí, pružné zrychlení ujde a odpich z místa také. Ale pokud máte na palubě posádku a v kufru 120 kilogramů dřevěných briket, zapotí se o něco více. Ne, není brzdou provozu, ale akcelerace je vcelku vlažná a v členitém terénu nebo na dálnici sáhnete k podřazování o dost častěji. Ale ani pod zátěží nijak výrazně netrpí spotřeba – s naloženým autem jedete v rozumném tempu do šesti litrů, bez zátěže se lze snadno dostat na hodnoty 4,5 litru. A to prosím bez různých e-vychytávek. TEST Seat Tarraco FR 2.0 TSI 4WD DSG: Když chcete hot-hatch, ale přijdou děti Podvozek má navrch Ne že by motoru chyběl elán, ale hnát ho s plynem na podlaze nedává moc smyslu – pak ale vynikne obrovská rezerva podvozku. Tento kousek má vzadu samozřejmě vlečená ramena (víceprvek je určen pro kousky s výkonem nad 110 kW), ale velmi dobře odladěná i v kombinaci s efektními příplatkovými 18“ koly Performance II v pneu o rozměrech 225/40. S nimi auto na nerovnostech sem tam poskočí, ale tupé rány nečekejte, náklony jsou zcela minimální a obecně lze konstatovat, že i v této technické konfiguraci bez (mimochodem skvěle fungující) adaptivní regulace odpružení DCC nabídne radost za volantem, typickou pro španělskou značku. Obecně se Seat Leon velmi příjemně a přirozeně řídí, kombinace tří pedálů, šaltpáky, tak akorát akčního řízení s rozumnou mírou zpětné vazby s nezáludnými jízdními vlastnostmi neklade na řidičův um větší nároky.

Menší infotainment problémy neřeší Pojďme dovnitř. Hned zezačátku je nutné pochválit Seat, že k testu dává i vůz bez maximalistické 10“ obrazovky infozábavního systému s dotykovými ploškami pro nastavení teploty klimatizace a topení, které jsou spíše k vzteku, než k užitku. Ale než začneme jásat – u tohoto typu je ovládání snad ještě pitomější než u plošek. Pokud chcete teplotu nastavit, musíte se prstem strefit do horní části obrazovky na symboly regulace topení, objeví se jiná obrazovka a teprve až na ní si vše můžete naťukat dle libosti. Čeká vás tedy téměř vždy mezikrok, který významně odvádí pozornost od řízení. Dalším nešvarem, který se rozšířil do koncernových aut, jsou tlačítka výhřevu předního a zadního skla vlevo pod volantem na panelu nastavení světel. Alespoň že to jsou skutečné čudlíky, ale jejich umístění je dost divné. Máme tu ale naštěstí normální ovládání hlasitosti otočným voličem. Nový Seat Leon konečně přijíždí ve verzi na zemní plyn. Oproti 1.5 TSI si připlatíte Až na tyto dvě věci se ale Seat Leon z pozice řidiče obsluhuje příjemně. Infotainment je po ruce, startuje vcelku svižně a má atraktivní grafiku. Tlačítka pro vstup do jednotlivých sekcí pod displejem se dnes už také často nevidí. Pochvalu si zaslouží digitální přístrojový štít s několika režimy zobrazení, včetně imitace analogových budíků, nebo mapou. Zobrazované informace v jeho pravé a levé části si můžete nastavit individuálně skrze tlačítka pod svým pravým palcem. Akčněji pojatá sedadla verze FR mají kvalitní vedení v oblasti stehen i trupu, sedáky jsou rozumně široké a jízda v nich neunaví ani na delších cestách. Odkládací prostory má posádka vpředu v dosahu – rozměrnou přihrádku na začátku středového tunelu s dvěma USB-C konektory, prostorné kapsy ve dveřích i držáky nápojů, u kterých by ale menším postavám, sedícím blíže k volantu, mohlo vadit, že jsou příliš vzadu. Seat Alhambra se vrací do Česka. Chtěli ho zákazníci, má 1.4 TSI a super výbavu S prostorem na zadních sedačkách problém není, nejpohodlněji se sem vejdou dvě osoby – už kvůli „vybraným“ segmentům v sedadle. Pro kolena je místa dost, stejně tak nad hlavou díky linii střechy. Kufr má pravidelné tvary a jeho kapacitu můžete využít beze zbytku – podběhy do něj prakticky nezasahují. Podlahu lze uložit do dvou výškových poloh a dosáhnout tak jedné roviny se sklopenými opěradly druhé řady. Nakládací hrana není moc vysoko a vstupní otvor do zavazadelníku je dostatečně velký, podchozí výška pod otevřeným víkem je také zcela v pořádku. Praktičnost tu dále jistí průvlak za středovou loketní opěrkou pro přepravu lyží nebo jiných dlouhých předmětů. Dostáváte ho automaticky od výbavy Style, tedy druhé ze čtyř dostupných.