Seat Leon slaví 25 let. Věděli jste, že to není španělský lev, ale římský legionář?

První generace modelu Leon byla uvedena na trh v září roku 1998, jejím základem byla platforma PQ34, na níž stály i čtyřkový Volkswagen Golf, první Audi A3 a samozřejmě také „naše“ Škoda Octavia. V nabídce navazoval na model Seat Ronda z let 1982 až 1986, který byl výraznou evolucí Seatu Ritmo. Kvůli němu mimochodem došlo k rozkolu mezi tehdejším technologickým partnerem Seatu, italským Fiatem, a dokonce i k soudní při.

O co šlo? Traduje se, že Italům vadilo, že nový Seat příliš připomínal jejich vlastní plánovaný facelift Ritma. V rámci sporu byl model Ronda prohlášen pařížskou arbitrážní komisí za samostatný vůz a ne jen přeznačkovaný Fiat (byť s italským technickým základem), tehdy také začaly námluvy s Volkswagenem. Ten pak v roce 1986 zakoupil 51 procent akcií Seatu, podíl navýšil ještě v témže roce na 75 procent. Ale to je hluboká historie, pojďme se vrátit do konce devadesátých let, k Leonu první generace.

Šlo v podstatě o Toledo druhé generace, akorát kratší a s karoserií hatchbacku. Jako ostatní koncernoví souputníci využíval Leon (pojmenovaný podle španělského města León, což znamená „lev,“ ale ve skutečnosti bylo pojmenováno po latinském slovu legio, protože zde měla v roce 79 před naším letopočtem ležení a později město VI. římská legie, ale opět odbočujeme od aut) tehdejší dostupnou paletu motorů od benzinových 1.4, 1.6, 1.8 s turbem i bez něj, až po 1.9 SDI a TDI.

Vypíchněme zajímavé verze – přeplňovaná osmnáctistovka mohla mít v provedení Sport nebo FR 132 kW, u Cupra R pak 154 kW a později 165 kW. Výkonově slabší 132kW verze mohla mít pohon všech kol, který byl automatický u ušlechtilého šestiválcového provedení VR6 se 150 kW, čtyřkolky mimochodem měly zadní zavěšení typu multi link. Aby majitelům VR6 nebylo líto, že s největším počtem válců nemají nejvyšší výkon v nabídce Leonů, ve Švýcarsku byl dostupný model Seat Leon Cupra 4 Kompressor, který (jak je z názvu celkem patrné) přidal k šestiválci kompresor a nabídl 206 kW plus 323 Nm.

Druhá generace měla premiéru na ženevském autosalonu v roce 2005 ve formě konceptu Leon Prototype, její tvary navrhl slavný Walter de Silva. Sériové provedení se pak objevilo v roce 2006, paleta motorů sahala od 1.2 TSI se 77 kW přes 1.4 bez přeplňování nebo jako TSI přes 1.6 až po 1.8 TSI se 118 kW, bez dopingu byl k mání i atmosferický dvoulitr FSI se 110 kW. Vrchol představovaly přeplňované dvoulitry 2.0 TSI, které mohly mít od 136 až po 228 kW ve formě speciální verze Cupra 310. Naftu zastupovaly motory TDI o objemu 1,6 litru, 1,9 litru a dvoulitr, který uměl ve své vrcholné formě až 125 kW.

Třetí generace na platformě MQB měla premiéru v roce 2012 na autosalonu v Paříži, její design vycházel z konceptu Seat IBe (z roku 2010) a přinesla řadu změn ohledně nabídky tvarů karoserie. Vůz byl k dispozici nejen jako pětidveřový hatchback, ale také jako třídvířko, kombi s názvem ST a také v dobrodružné variantě X-Perience s oplastováním a o 15 mm větší světlou výškou oproti standardnímu kombíku.

Aktuální Seat Leon má v této době čtyři roky, stojí na platformě MQB Evo a nyní je nabízen společně se standardními koncernovými motorizacemi i jako plug-in hybrid (e-Hybrid) s elektrickým dojezdem až 133 kilometrů. Pro zajímavost, Leon se během svého čtvrtstoletí objevil i v popkultuře, například v akčním thrilleru 3 dny na zabití, sci-fi komedii Muži v černém: Globální hrozba, nebo v seriálech Dark a famózním britském novodobém Sherlockovi.