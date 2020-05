Přestože Seat v posledních letech hodně šlape do segmentu SUV, moc dobře ví, který model jej vytáhl z bryndy. Byl to Leon, jehož třetí generace, která se v současnosti doprodává za velice slušné peníze, pomohla značce upevnit pozici na trhu. Čtvrtá generace je kompletně nová a Seat do jejího vývoje vrazil ohromné peníze. Přitom když to zjednodušíme, jde o španělskou interpretaci Vokswagenu Golf a Škody Octavia.

S golfem i octavií jsem toho v posledních týdnech najezdil dost a utvořil si na ně vcelku ucelený názor. Chtělo by se říci, že leon přece nemůže být tak moc jiný, záleží však na úhlu pohledu. Budeme-li porovnávat tabulky, třeba nabídku pohonných jednotek a koneckonců i ceny, mnoho rozdílů nenajdeme, stačí se však na chvíli projet a změníte názor. S novým leonem jsem zatím strávil pouhé dvě hodiny a otevřeně musím říct, že jsem si je užil. A to se přitom jednalo o běžnou verzi s motorem 1.5 TSI a manuálem.

Švihák španělský

Seat si zakládá na svých kořenech a nezapomíná zmiňovat, že byla čtvrtá generace leonu navržena a vyvíjena v Barceloně, kde se mimochodem také vyrábí. Z fotek jste si asi všimli, že se mi místo dříve avizované sportovnější verze FR dostal do rukou kousek ve vrcholné výbavě Xcellence (moje chyba), kdo ale čeká, že to bude auto pro páprdy, ten se šeredně mýlí.

V porovnání s golfem je leon designově nápaditější, více se odvázal a má větší šmrnc. Linie Xcellence ale přitom do světa moc netroubí, že právě ona je tím vrcholem nabídky. S chromem to nepřehání, 18palcová kola Dynamic I by stejně tak pasovaly na „eferko“, hodí se i modrý lak karoserie. Leon je z mého pohledu hezké auto, které si na nic nehraje, zároveň ale umí překvapit. Skvělé jsou třeba vrcholné zadní svítilny propojené vodorovnou linkou, díky kterým si vůz nespletete s žádným jiným modelem v daném segmentu. Seat jim říká Coast-to-Coast a linie FR a Xcellence je mají standardně.

Kousek „dřeva“ dělá divy

Stejně jako golf a octavia dostal i leon čtvrté generace nový koncept přístrojové desky s volně stojícím displejem uprostřed a minimem klasických tlačítek. Co do funkčnosti má ale španělský kompakt blíže ke golfu. Dotyková lišta pod středovým displejem slouží pro ovládání hlasitosti audia, nastavení teploty klimatizace i vyhřívání sedadel, digitální přístrojový štít s vícerem zobrazením ukazuje i souhrnné údaje o jízdě (octavia to neumí), golfu téměř odpovídá i sestava tlačítek pro ovládání světel u levého kolene řidiče.

Prostředí infotainmentu vypadá jinak než v octavii a golfu, funguje však stejně a jistě se v něm vyznáte poměrně rychle. Klasika jako dříve už to sice není, na druhou stranu ale nemusíte být ajťák, abyste si rychle dohledali potřebné funkce. Do útrob systému zmizelo i tlačítko pro vypnutí systému stop/start či celý panel klimatizace, ve spodním řádku ale najdete tlačítka rychlé volby pro audio, navigaci, údaje o jízdě či nastavení vozu. Vybrané funkce lze ovládat i hlasově, stejně jako u octavie a golfu. Stačí zvolat „Hola, Hola“ a probudíte virtuálního asistenta.

Není to tak dávno, co nový golf sklízel kritiku za viditelné dopady úsporných opatření. Chybí mu schránka u levého kolene řidiče, krycí roletka u středových držáků na kelímky či plynová vzpěra kapoty. Totéž potkalo i nový leon, jde ale zároveň o jedny z mála věcí, které bych takhle na první dobrou mohl kritizovat. Na materiálech se nešetřilo, sedadla jsou skvělá, líbí se mi i imitace dřeva na přístrojovce, podle které poznáte linii Xcellence, a tříramenný volant padne skvěle do rukou. Pokud bych se rozhodoval mezi leonem a golfem čistě podle dojmu z interiéru, jdu do leonu. Ten se uvnitř prostě povedl více.

Nový Seat Leon narostl do délky (o 86 mm) a citelných 50 mm přibylo na rozvoru náprav. Karoserie je zároveň o 3 mm nižší a 16 mm užší a je pravdou, že pokud vpředu sedí dva dospělí chlapi, mohou do sebe občas ťukat lokty. Sedí se nízko, sedadla jsou pohodlná a v podélném směru je tolik místa, že pokud za sebou sedí dva 190 cm vysocí jedinci, tomu vzadu zbývá před koleny zhruba 5 cm místa. Z pozice řidiče mi vadí jenom výhled šikmo vzad, který omezuje zvenku sice subtilní, ale zevnitř rozměrný zadní sloupek karoserie. Okno pátých dveří také není největší, a když jsou zadní hlavové opěrky ve vyšší poloze, vidíte toho dozadu ještě méně.

Během těch dvou hodin, po které jsem měl nový Seat Leon k dispozici, nebylo možné vyzkoušet a vstřebat všechny novinky, utkvěl mi ale v paměti jeden zajímavý prvek. Jistě jste si všimli, že dnes auta uvnitř ráda hrají všemi barvami díky ambientnímu osvětlení, to má ale většinou jen jeden účel – prostě svítí. Seatu se ale podařilo spojit příjemné s užitečným, protože svítící lišty ve dveřích propojil se systémem sledování mrtvého úhlu a asistentem pro vystupování. Pokud při jízdě hrozí, že zkřížíte cestu jinému vozu, nebo při vystupování vstoupíte do cesty přijíždějícími autu, lišta se rozsvítí a upozorní vás na nebezpečí. Nahradila diodu, která je obvykle přímo ve zpětném zrcátku. Zajímavé!

Patnáctistovka je ideální

Nabídka motorů Seatu Leon na českém trhu zatím není kompletní, a kdo by nechtěl turbodiesel nebo tříválec TSI, musí se spolehnout na motor 1.5 TSI. V rámci včerejšího svezení jsem vyzkoušel silnější verzi s výkonem 110 kW a točivým momentem 250 N.m (v nabídce je i verze s 96 kW a 200 N.m) v kombinaci s manuální šestistupňovou převodovkou. Je dostupná pouze s výbavami Xcellence a FR, takže počítejte s tím, že budete muset sáhnout hlouběji do kapsy. Se zkoušenou výbavou Xcellence totiž vůz stojí nejméně 619.900 Kč, testovaný modrý kousek vyšel na tři čtvrtě milionu.

Motor 1.5 TSI/110 kW považuji za sázku na jistotu. Je tichý a kultivovaný stejně jako v golfu a octavii, plynule zabírá od nějakých patnácti set otáček za minutu a ve středním pásmu má příjemný švih. Výhrady nemám ani k nové manuální šestistupňové převodovce MQ281, navržené s ohledem na snížení emisí CO 2 . Seat ji vyrábí pro celý koncern a kulisa snese i sportovnější zacházení. Uživatelé ale zřejmě ocení zejména fakt, že je zpřevodovaná tak, aby motor zbytečně nepodtáčela a nenutila řidiče v běžných rychlostech podřazovat.

Tohle má fakt torzku?

Ze všeho nejvíce mě zajímal podvozek, který tak trochu doplácí na koncernovou politiku. Zatímco golf má s motory o výkonu 110 kW a silnějšími vzadu víceprvek, leon si musí, stejně jako octavia, vystačit s vlečenými rameny i u motorů s výkonem 110 kW. V praxi to znamená, že žádný v současnosti prodávaný Seat Leon nemá víceprvek, což může, ale také nemusí představovat jisté kompromisy v oblasti jízdního komfortu a ovladatelnosti.

Zkoušený vůz s 18palcovými koly byl vybaven podvozkem DCC, který Seat nabízí v rámci paketu Dynamic společně s progresivním řízením a volbou jízdních režimů za příplatek 30.900 Kč (Xcellence), respektive 28.900 Kč (FR). Jezdil jsem hlavně v režimu Normal, který mi během prvního svezení přišel nejlepší. Ani moc tvrdý, ani moc měkký, se skvělou podporou karoserie v zatáčkách a vhodný i pro jízdu na rozbitém povrchu. Připadal jsem si podobně jako ve Volkswagenu Golf, který se stran podvozku řadí k tomu nejlepšímu, co teď můžete koupit.

Vtipné ale je, že zatím všechny golfy z oficiální testovací flotily vzadu mají víceprvek. Kam tím mířím, je vám asi jasné: vlečená ramena nemusejí vždycky znamenat automatickou cestu do pekel. V Seatu si museli dát s nastavením podvozku ohromnou práci a ta se jim teď vyplácí. Leon na nerovnostech nekope, sem tam si ducne, ale zadní kola neuskočí. Času na testování nebylo moc, jezdil jsem ale po stejných silnicích jako tenkrát s novou octavií v kombíku a rozdíly v jízdních vlastnostech byly znát. Leon se nedopouští do takových kompromisů a kdybych si osobně nekleknul a nekouknul pod auto, fakt bych nevěřil, že je vzadu kliková náprava.

Jasně, srovnávám trochu hůře srovnatelné, protože krátký leon je stavěný s ohledem na jiné rozložení hmotnosti než octavia kombi s delším zadním převisem, proto zatím nemá smysl vynášet definitivní soudy a bude lepší počkat, jak se s rozbitými okreskami popere verze ST. Zatím mě ale leon nadchnul, a to nejen jako spotřebák, od kterého požadujete, aby vás hlavně ničím neštval, ale také jako vůz se sportovním naturelem, který je značce Seat vlastní.

Baví mě, jak nový leon projíždí zatáčky, jak je předvídatelný, jak má nastavené brzdy a s jakým nasazením drží zvolenou stopu. Zkrátka mě baví ho řídit. Živost motoru se sice s vyššími otáčkami vytrácí a je znát, že by mohl jet lépe, kdyby jej nesužovala opatření týkající se redukce emisí, pokud však má tohle být to největší „zlo“ dnešní doby, moc prostoru k protestům nevidím.

Jasno zatím nemám ve spotřebě paliva, protože na její měření v různých režimech nebyl tak úplně čas. Jezdil jsem za sedm až devět litrů, avšak v kopcích okolo Berouna, kde to přímo vybízí k tomu nechat bouchnut saze. Z dlouhodobého hlediska není důvod, aby leon s motorem 1.5 TSI/110 kW jezdil za víc než pět až šest litrů benzinu na sto kilometrů. Zvládne to oktávka, zvládne to golf, takže leon zkrátka musí taky.