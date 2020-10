Nový Seat Leon do zásuvky má českou cenu. Nabídku doplnil i tříválcový hybrid

Není tajemstvím, že s uvedením nového modelu na trh najdete v nabídce hlavně ty nejžádanější a v danou chvíli homologované motory. Nejinak tomu bylo v květnu letošního roku i v případě nové generace Seatu Leon, který do Česka dorazil s litrovým tříválcem, dvěma patnáctistovkami, z nichž ta silnější disponovala mild-hybridním 48V systémem, a dvěma verzemi naftového dvoulitru. Nyní nastal čas přitlačit na pilu, tedy alespoň co se elektrifikace týče. Důkazem je nejnovější ceník nového leonu.

Nabídku pohonných jednotek nové generace Seatu Leon na českém trhu rozšířily hned dva nové hybridy – tříválec eTSI, který není ničím jiným než litrem kombinovaným se sedmistupňovým DSG a mild-hybridním 48V systémem pro podporu dynamiky a širší využití systému stop/start, a čtrnáctistovka PHEV, která se pyšní spotřebou 1,4 l/100 km. Tyto motory už najdete také v nabídce Škody Octavia a Volkswagenu Golf, přičemž i v případě leonu platí plug-in hybrid za nejsilnější agregát základní řady.

Kdo by chtěl kombinovat litrový motor a karoserii kombi, má smůlu. Tříválec o výkonu 81 kW je v nabídce pouze u hatchbacku, a to jak s manuální (od 484.900 Kč, bez mild-hybridu), tak automatickou převodovkou (od 579.900 Kč, mild-hybrid). V základní výbavě Reference je přitom zahrnut pouze manuál bez mild-hybridu a pro eTSI musíte sáhnout po výbavě Style. I proto je cena vozu vyšší. S výbavami Xcellence a FR pak litr není na českém trhu dostupný vůbec. Ptáte-li se, kolik paliva mild-hybridní varianta s DSG v porovnání manuálem ušetří, jsou to dvě deci na sto kilometrů.

Liniím Xcellence a FR je však dopřán motor 1.4 TSI e-Hybrid s kombinovaným výkonem 150 kW (204 koní) a deklarovanou spotřebou 1,4 l/100 km díky možnosti ujet až 60 km čistě na elektřinu (akumulátor má kapacitu 13 kWh). Hnaná jsou přední kol a řazení obstarává šestistupňová převodovka DSG, jejíž součástí je i elektromotor.

Motor je dostupný pro hatchback i kombi Sportstourer a podle očekávání jde o cenový vrchol nabídky. V případě hatchbacku se bavíme o 819.900 Kč (Xcellence) a 814.900 Kč (FR), kombi je v obou případech o 20.000 Kč dražší. Rozdíl oproti motoru 2.0 TDI DSG/110 kW, který je plug-in hybridu cenově nejblíže a papírově jezdí za 3,6 l/100km, činí 80.000 Kč.