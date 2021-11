Stejně kvalitně působí i zadní sedadla, na která se pohodlně usadí dva dospělí – místa pro nohy je celkem dost, nad hlavou to také není špatné. Do kufru máte snadný přístup, zadní opěradla se nedají sklopit do úplné roviny, ale přepravní kapacita je solidní. Pod podlahu se dokonce vejde i dojezdové rezervní kolo, které ibiza dostává automaticky od druhé nejnižší výbavy (ze čtyř) Style.

Displej na středovém panelu má nejvyšší dostupnou úhlopříčku 9,2" (a je za rovněž příjemných 15.900 Kč). Jeho ovládání je vcelku snadné, ale hodila by se tlačítka či dotykové plošky pro více sekcí než jen pro navigaci a výchozí zobrazení. Pokud chcete vstoupit do nastavení rádia, telefonu nebo vozu samotného, musíte využít ikony ve spodní části obrazovky. Vcelku neotřelý design má základní obrazovka, kde máte zobrazení několika funkcí ne v hranatých „chlívcích“ jako u mnoha jiných vozů, ale vedle sebe s šikmým rozdělením.

Zatáčkami se Ibiza FR protáhne s lehkostí a elegancí, přední kola nemají tendenci nikam ujíždět a obecně vám nepřijde těžká na čumák. Dobře si poradí i s nerovnostmi, i když ty větší umí přenést rázy do karoserie skrze příplatková 18“ kola. Ta vypadají efektně, ale vzhledem k cestovním schopnostem silné verze s automatem lehce omezují komfort, i když tupé rány odspodu se zde nevedou. Pokud vezmete za pádla pod volantem, čeká vás vcelku akční svezení, k němuž přispívá i přesné řízení, z nějž nemáte v zákrutách z rukou vánočku. Ještě by to chtělo trochu inspirativnější zvuk a máme tu celkem přesvědčivý juniorský kvazi-hot hatch.

Motor a dvouspojkový sedmikvalt tvoří sehrané duo, převodovka s autem necuká, řadí inteligentně a rychle. Motor je dobře odhlučněný, pazvuky do kabiny neposílá a chová se velmi kultivovaně i ve chvíli, kdy při nízké zátěži odpojí první a čtvrtý válec skrze zavření ventilů. O této situaci vás informuje malinkatý symbol na přístrojovém štítu a lehká změna ve zvuku. Výkon 110 kW (150 k) a točivý moment 250 N.m nemají s jeden a čtvrt tuny těžkým autem sebemenší problém, a to i ve chvíli, kdy je plné lidí a nákladu v kufru. Nejsilnější Seat Ibiza sebevědomě zrychluje i v rychlostech nad dálničním limitem, spotřeba se dá udržet mezi šesti a sedmi litry na sto kilometrů.

Závěr

Ibiza je v naprostém základu (rozumějte pro rozvoz pizzy nebo sushi) s názvem Reference slušně vybavená – má systémy Front assist a Side assist, centrální zamykání, manuální klimu, přední okna a zrcátka v elektrice, barevný dotykový displej s úhlopříčkou 8,25", už zmíněná přední LED světla, a dokonce i pětiletou záruku, rámovanou nájezdem 100 000 kilometrů – to vše za 399.900 Kč a s plynovým motorem 1.0 TGI.

Nový Seat Ibiza má české ceny. Základ jede na CNG a má jen nezbytnou výbavu

Zkoušená verze FR z opačného spektra má vše myslitelné: třeba automatickou klimu, bezklíčové odemykání i startování, zadní parkovací senzory, 17“ kola plus kopec stylových doplňků. Jak už jsme konstatovali výše, auto v této vrcholné konfiguraci a s nejsilnějším motorem leze do zelí dobře vybavenému leonu – a to i cenově. A pokud k základní ceně 1.5 TSI začnete přihazovat jinak rozumně naceněné příplatky, celková částka umí vyšplhat do závratných výšin.

Minitest Seat Ibiza 1.0 TSI DSG FR: Jen se tak moc necukej

Schválně se podívejte do tabulky, na kolik vyšel plně naložený exemplář. Ten tedy bude vyhrazen jen skalním příznivcům značky, kteří nemají hluboko do kapsy. Nicméně jako ukázka toho, co vše jde napěchovat po stránce techniky i stylu na čtyřmetrovou délku, je výkonná Ibiza FR zcela přesvědčivá.

Seat Ibiza: Souhrn cen Základní cena vozu 399.900 Kč (1.0 TGI Reference/66 kW) Cena s test. motorem a výbavou 579.900 Kč (1.5 TSI ACT DSG FR/110 kW) Cena testovaného vozu 682.000Kč (1.5 TSI ACT DSG FR/110 kW)

Technické údaje: Seat Ibiza Rok • stupeň výbavy 2021 • FR

Počet válců/ventilů na válec 4/4

Typ motoru • zdvihový objem zážehový • 1 498 cm 3

Nejvyšší výkon 110 kW (150 koní)

Nejvyšší výkon při otáčkách 5 000 ot/min

Nejvyšší krouticí moment 250 Nm při 1 500 až 3 500 ot/min

Zrychlení z 0 na 100 km/h 8,2 s

Nejvyšší rychlost 216 km/h

Převodovka: způsob řazení • počet stupňů dvouspojková • 7 stupňů

Zákl./max. objem zavazadlového prostoru 355 l • 1 165 l

Objem palivové nádrže 40 l

Hmotnost: pohotovostní • celková 1 257 kg • 1 690 kg

Prům. spotřeba: komb. 6,1 l/100 km

Rozvor náprav 2 564 mm

Rozchod kol: vpředu • vzadu 1 525 mm • 1 505 mm

Rozměry: délka × šířka × výška 4 059 × 1 750 × 1 444 mm

Základní výbava: 17“ kola z lehkých slitin, FR sportovní nárazníky vpředu a vzadu, LED světlomety vpředu a vzadu, zadní kotoučové brzdy, automatická dvouzónová klimatizace, digitální příjem rádia, Full Link, ambientní osvětlení interiéru, volič jízdních režimů, tempomat s omezovačem rychlosti, výškově nastavitelná přední sedadla, zadní parkovací senzory atd.

Příplatková výbava: 18“ kola z lehkých slitin Performance II (+12.500 Kč), akční paket Technology FR (+17.500 Kč; Full LED světlomety Plus, tmavá okna od B sloupku, parkovací senzory vpředu a vzadu), audiosystém Beats (+11.900 Kč), digitální přístrojový štít (+8900 Kč), 9,2“ obrazovka s navigačním systémem (+15.900 Kč), paket Safety Driving XL+ (+10.900 Kč; adaptivní tempomat, Light Assist, Travel Assist, rozpoznávání dopravních značek), vyhřívaná přední sedadla (+8900 Kč), zadní parkovací kamera (+6500 Kč) atd.