Před řadicí pákou je odkládací prostor se dvěma USB-C konektory a plochou pro indukční nabíjení. Ta má navíc postranní lemy, které telefon stále drží na svém místě. Držáky na nápoje pojmou kelímek s velkou colou i malé espresso. Loketní opěrka s podélným vysouváním má široké spektrum nastavení. Tady není co vytknout.

Ponechání tlačítek pro důležité ovladače odlehčilo multimediálnímu systému, který má kontrastní a ostrou grafiku. Na svou třídu příkladné jsou reakce na dotyk i při práci s navigací nebo telefonním seznamem. Vůz byl vybaven hlasovým ovládáním, které nenáročné požadavky plní spolehlivě. Asistentka slyší na zavolání „Hola Hola“ a někdy se ozve, i když ji nepotřebujete. Asi se nudí a chce si povídat. Pokyny ale plní svědomitě, při používání navigace to chtělo trochu trpělivosti.

Mimochodem, se svou výškou 177 cm a hmotností 75 kg jsem velmi dobrým vzorkem průměrného uživatele. Co se týče prostoru na zadních sedadlech, jde Ateca ostatním příkladem. Sedáky i opěradla mají příjemný anatomický tvar. Tady si nebudete stěžovat ani na dlouhých cestách. Když si sednu „za sebe“, v oblasti kolen mám prostoru jako ve voze o třídu výše. Vzadu je Ateca velkorysá, což šlo možná na úkor zavazadlového prostoru, který má v případě pohonu všech kol objem pouhých 485 litrů (510 litrů verze s pohonem předních kol). Škoda Karoq nabídne 521 litrů a Tiguan dokonce 615 litrů.

Příjemný a uklidňující dojem podporují komfortní sedadla výbavy FR s výrazným bočním vedením. Svým sportovním stylem jsou trochu specifická, a abyste skutečně docenili jejich tvar, musíte si je správně nastavit a to i výškově. Jinak můžete nabýt dojmu, že opěrka hlavy je příliš vzadu (bohužel je pouze výškově nastavitelná). Navíc v parkovacích domech uvidíte hůře přes mohutně vyboulenou kapotu.

Vzhledem k tomu, že Seat nemá potřebu do svých interiérů dávat multimediální zařízení s obrazovkou soutěžící s domácím kinem, zůstalo na obvyklém místě analogové ovládání klimatizace včetně její intenzity. Tlačítky se také ovládá vyhřívání sedadel i okna (pokud si za něj připlatíte 9900 Kč), vypínání start-stop systému, otevírání víka kufru a parkovacích asistentů. Vše důležité máte na jedno letmé stisknutí nebo otočení kolečkem. Tomu se ježdění prstem po obrazovce nebo zběsilé klepání na dotykovou lištu jednoduše nevyrovná. Výsledkem je velmi příjemné uživatelské prostředí, kde vše má své očekávané místo a nic vás nerozčiluje.

Na faceliftem vylepšený exteriér ať si udělá názor každý sám. Mnohem důležitější je, co se stane po otevření dveří. Když si sednete do Seatu Ateca, zjistíte, že na to jde trochu postaru. Není tu dotykové ovládání klimatizace, světel a nikdo se tu „neprsí“ digitálním přístrojovým štítem, protože je jednoduše „trendy“ a „must have“. Stále tu je dvojice dobře čitelných budíků s dynamicky střiženým fontem čísel a barevný displej uprostřed. Pokud jste dítě digitální doby, virtuální kokpit vyjde na 10.900 Kč.

Vzhledem k tomu, že Seat má benevolentně sestavený ceník, který myslí i na „šetřílky“, dá se předpokládat, že levnější verze půjdou na dračku, protože na ně dosáhne širší spektrum zájemců. Realita je ale úplně jiná. Přístupná cena naopak způsobuje, že v 71 procentech si zákazníci objednali právě testovanou nejvyšší výbavu FR. Nejoblíbenější motorizace je sice slabší 1.5 TSI s výkonem 110 kW, ale v 75 procentech se nechají rozmazlit kombinací s automatickou převodovkou. Verzí s pohonem všech kol se prodalo méně než 10 procent. To ale způsobily problémy s nedostatkem komponentů ve výrobě, což vysvětluje i vysoký poměr zastoupení slabší patnáctistovky.

Ateca sice má jen dvouzónovou klimatizaci a vyhřívání zadních sedadel neumí, ale jinak máte možnost se sami rozhodnout, jestli ostatní prvky chcete, nebo ne a to je příjemné.

Podobné je to také s Volkswagenem Tiguan. Ten Seat Ateca rovněž zahanbí třízónovou klimatizací, posuvnými zadními sedadly (ty do atecy vážně mohli dát taky), parkovacím asistentem i digitálním kokpitem. Zároveň jde celkově o větší auto, ale už jste na 1.144.900 Kč, tedy o 215.000 Kč výše.

Srovnatelná Škoda Karoq by teoreticky odpovídala výbavě Style Exclusive, která by se Atece FR mohla rovnat. Jenže s tímto motorem k dispozici není a buďto musíte řadu prvků oželet, nebo si připlatit na 998.900 Kč (přesně 69.000 Kč) za vrcholnou linii Sportline Exclusive. V ní dostanete navíc digitální kokpit, adaptivní podvozek, 3zónovou klimatizaci i vyhřívání zadních sedadel. Nic z toho Ateca FR nenabídne, ale vážně vše potřebujete?

Pojem „auto pro řidiče“ se z dnešního automobilového světa pomalu vytrácí. Všichni blázní s elektromobilitou, digitalizací a dotykovým ovládáním na každou drobnost. Ale co když se jen chcete příjemně svézt bez všech těch nesmyslů? Ano, zatím ještě máte kam jít…

Španělský temperament poznáte okamžitě

Jsou auta, kde nastavíte všechny autonomní prvky a jste prakticky „spolujezdcem na místě řidiče“. Pak jsou vozy, do nichž prostě sednete a jedete. V cíli pak ani nevíte, čím jste jeli. Nic neříkající a zapomenutelné. Jenže s Atecou je to trochu jiné. Po vyjetí z parkovacích garáží jsem intuitivně nastavil režim „Sport“. Je to určitá „chemie pocitu“, která se špatně vysvětluje, ale Ateca jednoduše působí dynamickým dojmem a taková volba je pro ni zcela přirozená. Stejně jako si rodinný „kombík“ automaticky nastavíte na komfortní notu.

Seat byl a stále je v rámci koncernu orientován na řidiče, kteří si jízdu chtějí trochu více užít. Jsem si vědom toho, že spojovat „sportovní“ charakter s SUV někomu nedává smysl, ale dejme tomu, že vaše drahá polovička byla neústupná a vše kromě tohoto segmentu smetla ze stolu. Nutno podotknout, že následující jízdní dojmy silně ovlivnila přítomnost nejsilnější benzinové motorizace 2.0 TSI s výkonem 140 kW (190 koní), točivým momentem 320 Nm a pohonem všech kol.

Sedmistupňový automat, nic jiného u vrcholných motorizací nedostanete, drží motor při běžné jízdě kolem 1700 ot/min, což je fajn pro uvolněné tempo. Temperament ale lépe funguje nesportovním režimem, který motor drží o 400 otáček výše. Nad touto hranicí Seat Ateca ochotně reaguje i na jemné povely plynového pedálu a svůj výkon dává nenásilně najevo, což řidiči lichotivě připomíná, za jakou radost si připlatil. Od 2500 ot/min už slušně táhne a na plný plyn nemá problém předjet, cokoliv potřebujete. Dálniční tempo zvládá s přehledem kolem 8,3 l/100 km. Když se chcete trochu svézt, počítejte s průměrem přes 9 litrů, ale umí jezdit i za 7,5 l/100 km.

Podvozek nevyhoví každému, ale máte na výběr

Na ladění podvozku si dali v Seatu záležet. Ateca schopně pracuje se svou hmotností a díky rychlé odezvě má řidič auto stále pod kontrolou. Nejde jen o to, že je příjemně tuhý, ale v rámci možností dává značnou zpětnou vazbu, po jakém povrchu jedete a co se pod koly děje.

Něco takového si ale vyžádalo kompromis na úkor celkového pohodlí. Dokonce do té míry, že mi Ateca občas přišla až moc tvrdá a nerovnosti dávala najevo zbytečně intenzivně. Po týdnu si zvyknete. Někomu to bude vyhovovat, já bych si určitě připlatil za adaptivní podvozek v ceně 21.900 Kč. Výsledkem je, že raději než cestu po dálnici, zvolíte okresku, protože na ní Ateca funguje fantasticky. Jen dávejte pozor, aby se španělská vášeň nesetkala s radarem. Díky vrozenému temperamentu se snadno dostanete do dimenze, kde byste si připlatili více, než jen za nějaký litřík navíc.