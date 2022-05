Radosti Jízdní komfort i na 18" kolech Dobře sladěný motor s převodovkou Uživatelsky vstřícné ovládání Starosti Pomalý start a občasné škobrtání infotainmentu Těžká konkurence ve formě Škody Karoq 8 /10

Ve svém segmentu kompaktního SUV byla Ateca s premiérou v roce 2016 v rámci koncernu Volkswagen prvním z tria – následovala domácí Škoda Karoq v květnu 2017 a koncem téhož roku také Volkswagen T-Roc. Už když byly všechny vozy souběžně na trhu se ukázalo, že výrobci míří různými směry. Seat se zaměřil na emoce, Škoda na racionálního uživatele a Volkswagen se vydal směrem k prémiovějším prožitkům.

Střih, facelifty jsou u všech tří hotové, čím jsou dnes? Škoda Karoq pokračuje po stezce rozumu díky optimalizaci aerodynamiky, výbav a designu, T-Roc ve smyslu digitalizace skáče o patro výše, než by bylo zřejmé z jeho platformy… A kde tedy zůstala Ateca, původně prezentovaná jako dynamický model? V rámci domovské značky přešly emoce výhradně do gesce nové divizo-automobilky Cupra, která z hlediska designu a výkonu posunula Seat na druhou kolej.

Ale španělská automobilka o svou dravější charakteristiku navzdory úspěšné etabláži Cupry na trhu rozhodně nepřišla – akorát o tom tolik nekřičí do světa. Rozdíly mezi rovnocennými auty v rámci koncernu (Ateca/Karoq/ T-Roc, Leon/ Octavia/Golf, Tarraco/Kodiaq/Tiguan Allspace) jsou stále dostatečně výrazné a každý si v nich najde to své. Konec filozofování, pojďme se podívat na techniku.

Ateca byla prvním autem na platformě MQB A1, do níž jsou nyní v rámci evropských modelů nasazovány více méně stejné motory – litrový benzinový tříválec EA211 s 81 kW, 110kW čtyřválcové 1.5 TSI EA211 evo s vypínáním poloviny počtu válců, dvoulitr EA888 se 140 kW a také dvoulitrové TDI EA288 se 110 kW. Tentokrát k nám dorazil kousek v prostřední výbavě Xperience, která stojí nad stupněm Style a pod vrcholným FR, a s ideální každodenní konfigurací pohonu – patnáctistovkou a automatem.

Tato kombinace je zocelená lety zkušeností a bez větších hluchých míst – převodovka motor nedusí ani zbytečně nevytáčí do ruda, pro pohyb běžnou rychlostí má dostatek síly v nižším spektru otáček a vypínání válců, kdysi tolik exotické, je téměř neznatelné z hlediska vibrací i akustického pohodlí. Pružnost je zcela v pořádku vzhledem k využitelnému zatížení auta. Nikdy si nepřijdete zbytečně pomalí a zrychlování v běžném provozu i odpich od semaforu jsou v normě. Se spotřebou se udržíte okolo sedmi litrů na sto, při dynamičtějším svezení obětujete další litr až dva navíc.

Seat Ateca s patnáctistovkou není sporťák a řidiče nevybízí k řezání zatáček na limitu přilnavosti, nemá sportovní tvrdé odpružení ani žádné výraznější akční ambice – a to je zcela v pořádku. I na 18“ kolech je pohodlná a prostá tupých ran zespodu, podvozek nebubnuje do karoserie a nepěstuje údery skrze celou karoserii na větších výmolech. Létající koberec, polykající všechny nástrahy českých okresek, to není, ale zvládne 99% jeho zákeřností. Obecně vzato Ateca hezky padne do ruky, jízda s ní je bezproblémová a s řidičem se nepere.

Spolehnout se můžete na asistenční systémy, které dozrály do podoby, kdy skutečně pomáhají a nepletou se řidiči do cesty. Adaptivní tempomat je v kombinaci s automatickou převodovkou velmi příjemným společníkem na dlouhých cestách, vedení v pruzích umí být důrazné a nelekne se ani větší zatáčky. Máme tu také volič jízdních režimů (Eco, Normal, Sport a Individual), ale na ten zřejmě nebudete sahat tak často, jako u kusů vybavených adaptivním odpružením DCC. Změny v charakteristice reakcí plynového pedálu nebo tuhosti řízení normální člověk nepotřebuje.