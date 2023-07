Se Subaru BRZ na fajn okresky mimo civilizaci? Jde to i v sezóně, poradíme vám, kde hledat

Na profláknutých alpských průsmycích teď pomalu není k hnutí. Výlet na taková místa v sezóně vypadá tak, že vyjedete od hotelu za svitu ranních paprsků a pak kličkujete mezi stovkami cyklistů, snažíte se dělit o silnici s motorkáři a potkáváte naložené kombíky rodin s dětmi, které si to Stelvio přece také chtějí užít. A zrovna na tom Stelviu je nahoře hlava na hlavě a každý na vás kouká jako na troubu, když vám musí kousek uhnout, abyste mohli projet.

Jsou ale místa, kam se dá za řidičskou zábavou jet i teď v sezóně, pokud si tedy na hlavních tazích nechcete pořádně přivstat, to pak jde. My jsme ale vyrazili objevovat nová místa a s radostí můžeme říct, že máme docela pěkný roadtrip na doporučení. Bohužel neuvidíte Alpy v celé jejich kráse, ale užijete si řízení, nějaká ta jezera a nakonec i na ty kopečky dojde. A navíc je to jen kousek za hranicemi.

Super, až na ty disco-dechovky

Z Alp vlastně ukousnete jen kousek. Start a vlastně i takový malý tip na výlet s rodinou, je v trojúhelníku mezi Maďarskem, Slovenskem a Rakouskem, u Neziderského jezera. Je to stepní jezero závislé na přítoku podzemních vod. S rozlohou 315 kilometrů čtverečních je opravdu velké, ačkoliv maximální hloubka je pouze 1,8 metru. Není to tedy úplně dokonalé jezero a je tu i spousta rákosí, ale pláží je požehnaně, navíc jsou písčité či s malými kamínky a v pohodě se tu vykoupete i si zajezdíte na loďkách.

Jezdí tu především rodiny s dětmi a senioři ze všech zmíněných zemí, takže na party zapomeňte. Vlastně jednu diskošku jsme tu viděli, ale šlo o koncert rakouského hudebníka Kurta Elsassera od Musik Ahoi a vypadalo to asi jako kdyby se Pavel Kožíšek rozhodl zpívat na televizi Šlágr. Vykoupaní, spálení od Slunce a s bolehlavem od rakouské disco-dechovky jsme se tedy nad ránem ztratili jako mlha nad neziderským jezerem a naše kýžená cesta mohla konečně začít.

Od jezera na západ se vám otevře Štýrsko. My si dali jako styčný bod jezero Grüner See (Zelené jezero) v pohoří Hochschwab. Určitě už o něm víte, nedávno se o něm začalo hodně mluvit na sociálních sítích. Je unikátní nejen svou čistotou, ale také tím, že vždy když na jaře roztaje sníh, stane se místní park podvodním světem, takže z břehu můžete sledovat lavičky pod vodou. Co už vám influenceři neřeknou je, že jezero celkem dost smrdí.

Takže kudy tam? Od neziderského jezera doporučuji zajet co nejrychleji do Gloggnitzu, kde to pravé ježdění začne. Odtud můžete buď přímo do Kapfenbergu, kde je kousek zmíněné jezero, ale je to nuda. Lepší je udělat si menší výlet. Trasa Gloggnitz-Kernhof-Gußwerk a Kapfenberg vám zabere zhruba dvě a půl hodiny a měří 170 kilometrů. Je tu řídký provoz, skvělý povrch a mnoho vracáků ideálních pro auta s pohonem zadních kol. Ve svém živlu ale budete nepochybně i s ostrou předokolkou.

Od Grüner See máte několik možností, jak si cestu náležitě užít a nezajíždět hlouběji do Alp. Pokud chcete typickou instagramovou fotku, jeďte na 150 kilometrů vzdálený Hallstatt. Pokud se ale chcete obracet zpět do Česka a taky si užít, doporučuji směr Štýr. Jen pozor na navigaci, bude vás brát nejrychlejší cestou okolo, to vy nechcete. Chcete přes Eisenerz, Hieflau, Landl, Kleinloiben, Losenstein a Ternberg.

A tady přichází ta zábavná část, od Grossdorfu do Trofaiachu, což je nějakých sedmnáct kilometrů, totiž jedete prakticky neustále po šotolině, která je zprvu plná vracáků do kopce. To, co vypadá jako lesní cesta, je ale úplně normální komunikace, který spojuje vesnice, jen tu prostě není asfalt, ale krásná šotolina bez výmolů, kde můžete jet celkem svižně a do mnoha zatáček vidíte dlouho dopředu. Něco podobného vás čeká i od Grüner See přímo na sever mezi penziony, ale to je cesta, která poté nikam nevede a budete se vracet.

No a od Trofaiachu se můžete ladně napojit na výše zmíněnou trasu do Štýru. Kousek pod Hieflau pak budou vaše cesty lemovat alpské řeky, což vám vydrží až do Štýru. Odtud je to co by kamenem dohodil od Linzu, ze kterého jste za hodinu a čtvrt v Českých Budějovicích. Od Neziderského jezera vám taková trasa včetně zastávky na oběd zabere skoro celý den. Neberte to jako návod, ale spíše jako inspiraci. Takových cest můžete po Rakousku najít stovky.

Ono v Rakousku občas stačí odbočit z hlavní silnice směrem k nějakému kopci a kolikrát se nestačíte divit, co všechno objevíte. Buď krávy a kamenitou cestu, nebo skvělou okresku, která vás překvapí výhledy do krajiny, kvalitním povrchem a minimálním provozem. Pak budete rádi, že máte nějaké pořádné auto. A když už jsme u těch pořádných aut, hodí se ještě pár řádků k tomu, v čem jsme sem vlastně jeli.