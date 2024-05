Se Škodou 120 GLS v dešti okolo památek. Letošní ročník 7 Castles byl nezapomenutelný!

Bylo hnusně. Pršelo. Auto tak nějak topilo, ale byl v něm hluk. Nedržel nám volnoběh a spojka měla nejlepší léta za sebou. Přesto jsme se s Honzou Mičkou a mou přítelkyní Anitou smáli od ucha k uchu. A do toho jsme soutěžili. 7 Castles je setinová rallye, která každoročně láká více a více účastníků. Aby také ne, trasa je vždy velmi pečlivě vybraná, ale hlavně náročná. A letos se s námi kluci organizátoři z Classic Rallye vůbec nemazali a 9. ročník jsme mohli zvorat snad na sto způsobů.

61 posádek odstartovalo 20. dubna z Engine Gallery, kousek od letiště v nákupním centru POP. Čekalo na nás 10 testů přesnosti. Ale máloco jako: za deset sekund ujeďte padesát metrů, tady šlo i o zkoušky složené, náročné, skryté nebo zamotané. Místo obvyklého severu a Středohoří navíc letos vedla trasa kolem Prahy, do Dobřichovic i do tak malých a v lesích ukrytých středočeských vesnic, že je určitě nemůže najít ani pošťák.

Byli jsme obklopeni nejen přírodou, ale také krásnými vozy. Porsche, alfy, lancie, fiaty, ale také hodně škodovek. Taková klasika na českých setinových rallye. Letošní ročník byly navíc zakázány digitální stopky, takže jsme měřili hezky na klasické stopky. Zatímco mnoho účastníků tohle zarazilo, nebo dokonce úplně odmítali přijet, mně to bylo úplně jedno, protože jsem na digitální stopky stejně nikdy nejel. Je to jako s gramofonem - když už mám ten vyhraněný čas a chci si něco užít, sáhnu po desce, ne po Spotify.

Ve škodovce, kterých bylo na startovním poli dvanáct z celkových 61 vozidel, jsme seděli i my, muzeum značky nám půjčilo model 120 GLS. Tohle byla kdysi vlajková loď, vrchlabský závod opustil tento konkrétní kus v roce 1978 a v roce 2012 jej Škoda muzeum získalo od prvního majitele. Tuhle Škodovku jste na českých předrevolučních silnicích asi tak často nepotkávali, více než 70 procent všech vyrobených GLS totiž mířilo na export.

GLS znamená Grand de Luxe Super. Vůz se vyznačoval mnoha prvky karoserie z nerezové oceli, jmenovitě třeba orámování zadního čela, rámů bočních oken, mřížky chladiče nebo lisované panely pod hlavními světlomety. Uvnitř měl vůz lepší výplně dveří nebo posuvné hlavové opěrky. Hlavně měl ale vyhřívané zadní okno. Motor o objemu 1,1 litru měl lehce zvýšený kompresní poměr a dosahoval výkonu 42,7 kW (58 koní) a po zařazení čtyřky uměl auto roztáhnout až na 150 km/h.

Nicméně, jel jsem rychle na mokru v šedesátileté Corvette, s šedesátiletým v garáži sešroubovaným závodním Porsche 911 na mokrém závodním okruhu, ale i v prachobyčejné Simce 1100 za špatných podmínek a vždy to bylo vlastně v pohodě. Ale v téměř padesátileté 120 GLS jsem měl smrt v očích nad 80 km/h. Ale tak ono tenkrát nic moc jiného nebylo, to si můžeme bědovat, jak chceme. Bralo se to, co bylo.

Mělo to ale kouzlo, to je jasné. Bylo fajn zase řídit a nenechat se řídit. Co si ve stodváce pod kopcem nepodřadíte, to vám kousek pod horizontem chybí. A když držíte dvojku nebo trojku pod krkem a čekáte na výkonovou špičku, která vás někam dostane, nestane se prakticky nic, jen se zvyšuje hluk a narůstají vibrace v kabině. Nechápu, jak mohl Honza na zadních sedačkách usnout. 120 GLS se však nejlépe cítí někde okolo té sedmdesátky, se zařazenou čtyřkou. Pod kopcem dáte trojku a jste v pohodě.

Škodovka nám šlapala jako hodinky, jediný problém jsme měli s volnoběhem - ani po zahřátí nedržel a auto nám chcípalo. Nechtěl jsem to honit sytičem ani držením volnoběhu plynem, zastavili jsme a nechali si od mechaniků muzea volnoběh seštelovat. Trvalo to asi pět minut, kluci jsou velmi šikovní a ztrátu jsme tak rychle dohnali. Pršelo prakticky celou dobu, téměř tři stovky kilometrů, až na velmi pomalé stěrače čelního okna nás ale nepřízeň počasí prakticky v ničem neomezovala.

Jak jsme dopadli? Z 61 posádek na 38. místě. S tímhle jsem úplně v pohodě, nic jsme totiž úplně nezvorali, absolvovali jsme všechny zkoušky a někde jsme se dokonce drželi do první desítky. V trofeji Narcise Podsedníčka, která vyhlašuje nejlepší posádku s vozem značky Škoda, jsme dokonce skončili z dvanácti třetí. To nám udělalo velkou radost.